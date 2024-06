Bolnikom s krvnim rakom na voljo brezplačna celostna rehabilitacija

Ena od zgodb, kjer bolniki s pomočjo zdravnikov premikajo meje, se odvija že sedem let. Po zaslugi Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo in Združenja hematologov Slovenije imajo bolniki s krvnimi raki možnost brezplačne celostne rehabilitacije, ki traja šest mesecev in vključuje tri nosilne module: fizikalno-gibalni, prehranski in psihološki. Celostna rehabilitacija je za bolnike dostopna takrat, ko jo potrebujejo, saj za vključitev v program ni čakalne vrste.