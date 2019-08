Bolnikom želijo omogočiti večjo mobilnost

Slovenija in Japonska bosta sodelovali na področju robotike v rehabilitaciji. Podpisali sta dva sporazuma o sodelovanju - Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča se je povezal z japonsko zdravstveno univerzo in tovarno Toyota Motor, Univerza v Ljubljani pa z japonsko zdravstveno univerzo. Sodelovali bodo na področju razvoja in raziskav robotiziranih terapevtskih naprav, ki se uporabljajo pri rehabilitaciji.