'Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva'

Ljubljana, 25. 09. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 3 urami

STA , N.L.
8

Potem ko so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije v torek opozorili, da so zaposleni v panogi zaradi pomanjkanja kadra na robu zmožnosti, so v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) opozorili na vse težje poslovne razmere. Povpraševanje po kadrih je upadlo, trgovina pa ni med dejavnostmi z največ kršitvami delovne zakonodaje, so navedli in dodali, da je organizacija dela otežena tudi zaradi nepredvidljivosti trajanja bolniških odsotnosti. Izpostavili so tudi verbalno in fizično nasilje nad zaposlenimi s strani kupcev.

Število prostih delovnih mest v panogi je v drugem četrtletju letos glede na predhodno trimesečje upadlo za 7,3 odstotka in glede na enako obdobje lani za 8,8 odstotka, avgusta pa se poklicna skupina prodajalcev tudi ni več uvrščala med poklicne skupine, pri katerih se zaznava največje pomanjkanje, so v TZS povzeli podatke Statističnega urada RS in Zavoda RS za zaposlovanje.

"Glavni razlog za upad povpraševanja po kadrih v trgovini so izredno zahtevne poslovne razmere in nepredvidljivo poslovno okolje v Sloveniji, ki se odraža v zapiranju prodajaln, v oženju prodajne strukture blagovnih skupin, selitvi podjetij, tudi že z režijskimi delavci, na Hrvaško, ter odločitvah nekaterih tujih blagovnih znamk, da ukinjajo poslovanje na slovenskem tržišču," so poudarili za STA.

Trgovina kot delovno intenzivna panoga zaposluje več kot 120.000 ljudi.
Trgovina kot delovno intenzivna panoga zaposluje več kot 120.000 ljudi. FOTO: Shutterstock

V zvezi z domnevnimi kršitvami delovne zakonodaje ter zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu so izpostavili, da je trgovina delovno intenzivna panoga, ki zaposluje več kot 120.000 ljudi, pa kljub temu ne sodi med dejavnosti z največ ugotovljenimi kršitvami. Navedbe sindikata o kršitvah so po njihovih navedbah preveč posplošene, zato so ga pozvali k posredovanju konkretnejših informacij.

Preberi še Inšpektorat letos 415-krat preveril delovno zakonodajo v trgovini

"Pri tem poudarjamo, da se z izzivom optimalne organizacije dela srečuje celotno gospodarstvo, predvsem zaradi porasta absentizma ter nepredvidljivosti trajanja bolniških odsotnosti. Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva, zato bo k reševanju tega problema treba pristopiti z vso resnostjo," so zapisali.

Nasilje nad zaposlenimi s strani kupcev

Dotaknili so se tudi izpostavljene problematike verbalnega in fizičnega nasilja nad zaposlenimi s strani kupcev. "To je širši družbeni problem, s katerim se srečujejo zaposleni v vseh storitvenih dejavnostih /.../, nenazadnje pa tudi vsi prebivalci naše države," so prepričani. So pa, kot so zatrdili, k temu pristopili proaktivno, tudi s publikacijo s strokovnimi nasveti. Od sindikata pričakujejo, da bo tudi na tem področju do zbornice pristopil s konkretnimi rešitvami.

O problematiki tatvin so medtem že opozorili pristojne organe in podali pobudo za določitev učinkovitih sankcij, "vendar napredka do danes še ni". V tej luči jih skrbi predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, "zato je sedaj pravi trenutek, da skupaj s sindikatom povzdignemo glas in opozorimo na vse pasti in posledice, ki jih bomo zagotovo čutili tudi v trgovini".

Pojasnili so še, da nudijo usposabljanje delodajalcev in zaposlenih v trgovini. Člane zbornice tekoče usposabljajo o pravilnem izvajanju delovne zakonodaje ter zahtev s področja varnosti in zdravja, v sodelovanju s sindikatom pa bodo že septembra in oktobra izvedena tudi štiri usposabljanja o pravilnem razporejanju delovnega časa in ročnega premeščanja bremen v trgovini, so sklenili.

V sindikatu delavcev trgovine so v torek opozorili, da so zaposleni v panogi zaradi pomanjkanja kadra preobremenjeni ter da so ogroženi njihovo zdravje, varnost pri delu in dostojanstvo. Delodajalce so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, pristojni inšpektorat pa, naj okrepi nadzor in ob ugotovljenih kršitvah dosledno izdaja odločbe z globami.

trgovina bolniška odsotnost pomanjkanje kadra nasilje nad zaposlenimi gospodarstvo
Veščec
25. 09. 2025 15.44
Nismo roboti da jim bomo delal 24 ur na dan+sobote.malo morgen
ODGOVORI
0 0
Nightingale
25. 09. 2025 14.06
Kako pa je Bagola prebrodil svojo izgorelost? Morda je tu odgovor...
ODGOVORI
0 0
zvoneti
25. 09. 2025 13.29
+4
Upokojujejo se stare generacije trgovk, ki so celo delovno dobo delale za minimalca. Mladi vam ne bodo garali za 100€ več kot je minimalec. Nehajte trobezlati o vsem drugem, težava je slabo plačano delo.
ODGOVORI
4 0
iskriv
25. 09. 2025 13.28
+0
Nekateri izkoriščajo bolniško za razna dela doma , za to , ker se jim ne ljubi delat , veliko je tudi izgovorov za težko dokazljivo izgorelost , mobing ,..v veliko pomoč so jim zdravniki in razne zdravniške komisije , ki potrjujejo bolniške . Mnogo pa je takšnih , ki resnično potrebujejo bolniški stalež zaradi dejanske bolezni , pa se jih obravnava kot " simulante ". Stalež bolniške je več plasten , vendar ključni so pri tem radodarni zdravniki .
ODGOVORI
1 1
frenk707
25. 09. 2025 13.09
+4
Zaposleni, ko dobijo plačilo, se mnogi odpravijo še na Botrstvo in ostale humanitarne organizacije po pomoč in hrano. Sramota za delodajalce,.... ko jim vlada želi pomagati z obvezno božičnico so pa vsi delodajalci na nogah, ker bodo zaradi tega imeli manj dobička, s tem bo ogrožen nakup večje jahte in bolj luksuznega avtomobila. Vlada Roberta Goloba je zadnji branik delavstva v državi in vsak delavec naj s zamisli, kako bodo z njimi ravnali, če pridejo na oblast kapitalisti, beri janševci in farški hinavci.
ODGOVORI
5 1
frenk707
25. 09. 2025 13.04
+5
Zakaj ljudje iščejo rešitev za svoje stiske na delovnem mestu v odhodu na bolniško. To je vprašanje za delodajalce, ki ustvarjajo nemogoče delovne pogoje, zaposlene izkoriščajo do onemoglosti, povrh vsega jih pa še slabo plačujejo,.... Rezultat je pričakovan.
ODGOVORI
6 1
vicente
25. 09. 2025 13.00
-1
je potrebno nujno še večja nadomestila za breposelnost,ker se bolj splača bit doma kot delat,kar se bolniških tiče, delodajalec max do 2 dni plača ostalo država,in bo že država ki smo mi vsi poskrbela da ti doktor za vsak mozolj na riti ne da bolniške,in tudi ljudje na bolniški ne bi smeli imeti pravice do regresa in 13 plače ker regres je za rekreacijo in bolni se ne morejo rekreirat,tudi pravico do dopusta bi morali odmerit sorazmerno delovnim dnem,je kruto vendar če ne bomo bolj produktivni ne bo denarja za bolniške in tako nam bog pomagaj
ODGOVORI
2 3
