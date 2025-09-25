"Glavni razlog za upad povpraševanja po kadrih v trgovini so izredno zahtevne poslovne razmere in nepredvidljivo poslovno okolje v Sloveniji, ki se odraža v zapiranju prodajaln, v oženju prodajne strukture blagovnih skupin, selitvi podjetij, tudi že z režijskimi delavci, na Hrvaško, ter odločitvah nekaterih tujih blagovnih znamk, da ukinjajo poslovanje na slovenskem tržišču," so poudarili za STA.

Število prostih delovnih mest v panogi je v drugem četrtletju letos glede na predhodno trimesečje upadlo za 7,3 odstotka in glede na enako obdobje lani za 8,8 odstotka, avgusta pa se poklicna skupina prodajalcev tudi ni več uvrščala med poklicne skupine, pri katerih se zaznava največje pomanjkanje, so v TZS povzeli podatke Statističnega urada RS in Zavoda RS za zaposlovanje.

V zvezi z domnevnimi kršitvami delovne zakonodaje ter zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu so izpostavili, da je trgovina delovno intenzivna panoga, ki zaposluje več kot 120.000 ljudi, pa kljub temu ne sodi med dejavnosti z največ ugotovljenimi kršitvami. Navedbe sindikata o kršitvah so po njihovih navedbah preveč posplošene, zato so ga pozvali k posredovanju konkretnejših informacij.

"Pri tem poudarjamo, da se z izzivom optimalne organizacije dela srečuje celotno gospodarstvo, predvsem zaradi porasta absentizma ter nepredvidljivosti trajanja bolniških odsotnosti. Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva, zato bo k reševanju tega problema treba pristopiti z vso resnostjo," so zapisali.

Dotaknili so se tudi izpostavljene problematike verbalnega in fizičnega nasilja nad zaposlenimi s strani kupcev. "To je širši družbeni problem, s katerim se srečujejo zaposleni v vseh storitvenih dejavnostih /.../, nenazadnje pa tudi vsi prebivalci naše države," so prepričani. So pa, kot so zatrdili, k temu pristopili proaktivno, tudi s publikacijo s strokovnimi nasveti. Od sindikata pričakujejo, da bo tudi na tem področju do zbornice pristopil s konkretnimi rešitvami.

O problematiki tatvin so medtem že opozorili pristojne organe in podali pobudo za določitev učinkovitih sankcij, "vendar napredka do danes še ni". V tej luči jih skrbi predlog zakona o konoplji za omejeno osebno uporabo, "zato je sedaj pravi trenutek, da skupaj s sindikatom povzdignemo glas in opozorimo na vse pasti in posledice, ki jih bomo zagotovo čutili tudi v trgovini".

Pojasnili so še, da nudijo usposabljanje delodajalcev in zaposlenih v trgovini. Člane zbornice tekoče usposabljajo o pravilnem izvajanju delovne zakonodaje ter zahtev s področja varnosti in zdravja, v sodelovanju s sindikatom pa bodo že septembra in oktobra izvedena tudi štiri usposabljanja o pravilnem razporejanju delovnega časa in ročnega premeščanja bremen v trgovini, so sklenili.

V sindikatu delavcev trgovine so v torek opozorili, da so zaposleni v panogi zaradi pomanjkanja kadra preobremenjeni ter da so ogroženi njihovo zdravje, varnost pri delu in dostojanstvo. Delodajalce so pozvali k takojšnjemu ukrepanju, pristojni inšpektorat pa, naj okrepi nadzor in ob ugotovljenih kršitvah dosledno izdaja odločbe z globami.