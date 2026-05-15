Slovenija

Bolniška odsotnost že po sedmih dnevih v breme ZZZS?

Ljubljana, 15. 05. 2026 14.12 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA D.L.
Bolna ženska s telefonom

Bolniške odsotnosti predstavljajo eno večjih težav. Letno zdravstveno blagajno obremenijo za 700 milijonov evrov, zato je treba ukrepati, je bilo slišati na okrogli mizi v Krškem. Predsednik DS Marko Lotrič je napovedal, da bo "v naslednjih mesecih" podan predlog za skrajšanje časa do takrat, ko izplačilo bolniških nadomestil prevzame ZZZS.

Marko Lotrič
Marko Lotrič
FOTO: Damjan Žibert

Marko Lotrič, predsednik državnega sveta in stranke Fokus, ki se ji je na listi z NSi in SLS uspelo uvrstiti v parlament, zdaj pa bo najverjetneje tudi del prihodnje koalicije, pa tudi predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter predsednik regijskega odbora združenja v Škofji Loki, ocenjuje, da imamo v Sloveniji neenako obravnavo pri kritju nadomestil za bolniško odsotnost. Pri tem je izpostavil obrtnike, nosilce dejavnosti in kmete z osnovno dejavnostjo na kmetiji.

"Ti ljudje so izpostavljeni enormnim pritiskom in odgovornosti, kljub temu pa niso v solidarnostnem sistemu, zato lahko v naslednjih mesecih pričakujete, da bo podan predlog, da gredo lahko v breme ZZZS s sedmim dnem bolniške odsotnosti," je povedal.

Po veljavnem sistemu so namreč po besedah Lotriča ti ljudje "praktično tri mesece brez denarja", čeprav se ravno tako poškodujejo kot drugi. "To se mi zdi nepravično," je dejal.

Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023.

Izkazalo se je namreč, da se je s tem število bolniških dni podaljšalo, kar so delodajalske organizacije opozarjale že takrat, da se bo zgodilo, a niso bile slišane, je dejal. Zato je prepričan, da bo z omenjenim ukrepom zdravstvena blagajna prihranila.

Preberi še Po zaostritvi nadzora znatno zmanjšanje bolniških odsotnosti

Na okrogli mizi o zdravstvenem absentizmu, ki so jo skupaj pripravili Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško, GZS – Posavska gospodarska zbornica Krško in krška območna enota ZZZS, so sicer danes ugotavljali, da so bolniške odsotnosti ena od vseh večjih težav, ki bremeni državo in gospodarstvo.

Direktor Posavske gospodarske zbornice Krško Darko Gorišek je opozoril, da število bolniških narašča. Samo v letu 2025 je bilo v Sloveniji z bolniškimi izgubljenih 17 milijonov delovnih dni, kar pomeni, da smo izgubili 66.605 delovnih mest in 4,5 milijarde dodane vrednosti, je opozoril.

Po ugotovitvah razpravljavcev je Slovenija ena od držav EU z najvišjo stopnjo bolniških odsotnosti. Višjo stopnjo ima tudi od vseh svojih sosed. "V Sloveniji je povprečna odsotnost z dela od 18 do 20 dni na leto, v Italiji 11 dni, na Hrvaškem 13,5 dneva in v Avstriji 15 dni. To kaže, da nam gre v primerjavi s sosedi slabše," je dejal evropski poslanec Vladimir Prebilič (Zeleni/Prerod).

Po podatkih NIJZ je bilo v Sloveniji v letu 2025 več kot 1,7 milijona primerov bolniške odsotnosti, posamezna bolniška odsotnost je v povprečju trajala 11,55 dneva. Na ta račun je bilo izgubljenih 19,7 milijona delovnih dni, kar pomeni skoraj 21 dni nezmožnosti za delo na vsakega zaposlenega.

marko lotrič bolniška odsotnost absentizem zzzs

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ACC0
15. 05. 2026 17.18
S tem se pa ne strinjam. Delavec je zaposlen pri podjetju tudi takrat ko je na bolniški.
Odgovori
+1
1 0
biggbrader
15. 05. 2026 17.21
Seveda, tudi ko je na bolniški mu plačuje
Odgovori
0 0
Uporabnik1816146
15. 05. 2026 16.57
Kak tempo dela je in za kake mizerne plače delamo ni čudno da so bolniske delas celo mesec samo da placas poloznice vi se pa cudite da so bolniske sw vec bi jih moglo bit pr nas se bolani ljudje hodijo na siht to pa ne vidite
Odgovori
+0
2 2
