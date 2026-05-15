Bolniška odsotnost že po sedmih dnevih v breme ZZZS?

Marko Lotrič, predsednik državnega sveta in stranke Fokus, ki se ji je na listi z NSi in SLS uspelo uvrstiti v parlament, zdaj pa bo najverjetneje tudi del prihodnje koalicije, pa tudi predsednik Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije ter predsednik regijskega odbora združenja v Škofji Loki, ocenjuje, da imamo v Sloveniji neenako obravnavo pri kritju nadomestil za bolniško odsotnost. Pri tem je izpostavil obrtnike, nosilce dejavnosti in kmete z osnovno dejavnostjo na kmetiji.

"Ti ljudje so izpostavljeni enormnim pritiskom in odgovornosti, kljub temu pa niso v solidarnostnem sistemu, zato lahko v naslednjih mesecih pričakujete, da bo podan predlog, da gredo lahko v breme ZZZS s sedmim dnem bolniške odsotnosti," je povedal.

Po veljavnem sistemu so namreč po besedah Lotriča ti ljudje "praktično tri mesece brez denarja", čeprav se ravno tako poškodujejo kot drugi. "To se mi zdi nepravično," je dejal.

Posredno je bilo razumeti tudi njegovo napoved predloga, da bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) breme izplačila bolniškega nadomestila od delodajalca prevzel že po 20 dneh in ne 30, kot je bilo to sprejeto leta 2023.

Izkazalo se je namreč, da se je s tem število bolniških dni podaljšalo, kar so delodajalske organizacije opozarjale že takrat, da se bo zgodilo, a niso bile slišane, je dejal. Zato je prepričan, da bo z omenjenim ukrepom zdravstvena blagajna prihranila.