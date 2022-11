Bolniške odsotnosti in nepredvideni dogodki začasno okrnili delovanje ZD Polje

"Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih bomo z 29. novembrom začasno preusmerili ambulante zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine," so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. Za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali pa je le-ta bolniško odsoten, bodo v U*Zdravstvenem domu Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta.

Nova organizacija dela bo predvidoma trajala do konca decembra 2022, ob reševanju težav pa so odgovorni paciente prosili za potrpežljivost in strpnost.