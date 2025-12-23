Naslovnica
Bolnišnica Celje: Tehtno presodite nujnost obiska urgence

Celje , 23. 12. 2025 10.36 pred 45 minutami 1 min branja 2

Avtor:
A.K.
Splošna bolnišnica Celje

Splošna bolnišnica Celje se je znašla na sezonskem vrhu epidemije respiratornih infektov, ki jih povzročajo različni virusi in bakterije ter s tem poslabšujejo zdravstveno stanje pri številnih bolnikih s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Urgentni center Celje je razglasil višjo stopnjo pripravljenosti in okrepil ekipe. Vse pozivajo, da tehtno presodijo nujnost obiska urgentnega centra.

"V primeru slabšega počutja skrbno spremljate svoje zdravstveno stanje, poskrbite za zadosten vnos tekočin in po potrebi uporabite zdravila za zniževanje telesne temperature. Če se vaše zdravstveno stanje ne izboljša, se obrnite na svojega izbranega osebnega zdravnika oz. dežurno ambulanto v njihovem zdravstvenem domu, ki je le-to dolžan izvajati vsak delavnik med 7. in 20. uro. S tem se bo zmanjšalo tudi tveganje za prenos nalezljivih bolezni v prenapolnjenih čakalnicah bolnišnične urgence. Ob resnih zdravstvenih težavah ali življenjsko ogrožajočih stanjih nemudoma poiščite zdravniško pomoč," svetujejo v bolnišnici Celje. 

Zdravnik
Zdravnik
FOTO: Shutterstock

Omejitev obiskov

V Splošni bolnišnici Celje še vedno velja prepoved obiskov odraslih hospitaliziranih pacientov in omejitev obiskov hospitaliziranih otrok na eno zdravo odraslo osebo, če otrok že ni hospitaliziran skupaj z zdravo odraslo osebo. Na Ginekološko-porodniškem oddelku so obiski dovoljeni le zdravim očetom novorojenčkov.

Ob obisku je obvezno razkuževanje rok in nošnja zaščitne obrazne maske. Prepoved in omejitev obiskov veljata do preklica ukrepa, so še dodali. 

obiski bolnišnica

