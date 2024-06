Bolnišnica Franja ostaja zaprta, lastništvo se prenaša na državo

13. julija lani je povodenj po 16 letih znova hudo poškodovala partizansko bolnišnico Franja. Uničenih je bilo skoraj 500 predmetov, nastalo je za 450.000 evrov škode.

"Največ škode je na teh treh barakah, ki so bile v celoti uničene, se pravi rentgen, kuhinja in električna centrala," je povedal direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač.

Obnova ne stoji, projektna dokumentacija za sanacijo zaledja in nadgradnjo zaščitnih mrež bo pripravljena v roku enega meseca, poudarjata prva moža občin Idrija in Cerkno. Težava je zgolj še denar.

"Narejeni so praktično vsi projekti in ko bo ministrstvo za naravne vire in prostor potrdilo sredstva za sanacijo, je praktično bolnišnica Franja pripravljena za obnovo," pravi Tomaž Vencelj, župan občine Idrija.

Ministrica za kulturo Asta Vrečko medtem pojasnjuje, da mora biti ta del urejen v letošnjem koledarskem letu. "Kar pomeni, da bi potem v naslednjem letu začeli z drugimi deli. Si predstavljam, da bi to potem to trajalo leto do dve leti," dodaja.