Boj za regijsko bolnišnico na Gorenjskem: imeli bi jo Kranj, Jesenice in Radovljica

11 od 18 županov gorenjskih občin podpira širitev regijske bolnišnice v Mestni občini Kranj, češ da bi tam omogočala najlažji dostop do zdravstvenih storitev največjemu številu prebivalcev. A temu izrecno nasprotujejo na Jesenicah, kjer si želijo utrditi položaj zdravstvenega središča Gorenjske in državo pozivajo, naj pri izbiri lokacije ne upošteva le prostorskega vidika, temveč tudi socialnega, ekonomskega, gospodarskega in izobraževalnega. Da gredo lahko v takojšnjo pripravo projektov, medtem pravijo v Radovljici, ki da ima ugodno prometno povezavo, v bližini pa je tudi letališče Lesce.

Zdravstveno varstvo na Gorenjskem se izvaja razdrobljeno na štirih lokacijah – v Univerzitetni kliniki Golnik, Splošni bolnišnici Jesenice, Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj ter Psihiatrični bolnišnici Begunje. Posledično je že več let znana potreba po novi regijski bolnišnici na Gorenjskem, a zapleta se pri lokaciji – želijo si je namreč tako v Kranju, kot na Jesenicah in v Radovljici. Da je nova regijska bolnišnica nujna, že več let potrjujejo demografski podatki: število bolnišničnih obravnav, po katerih je Gorenjska uvrščena takoj za osrednjeslovensko statistično regijo, pomanjkanje prostorskih, kadrovskih in finančnih kapacitet, dotrajanost in arhitekturna neustreznost objektov, nezmožnost širitve in razdrobljenost programov oziroma dostopa do storitev zdravstvenega varstva v regiji. Na Mestni občini Kranj so prepričani, da bi najlažji dostop do zdravstvenih storitev največjemu številu prebivalcev omogočila nova regijska bolnišnica v Kranju. Da je Kranj najboljša možna lokacija za novo pridobitev, so v začetku oktobra s pismom podpore izrazili tudi župani 11 gorenjskih občin, poleg Mestne občine Kranj (MOK) še občine Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas - Poljane, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki in Žiri.

Sedem županov pa tega predloga ne podpira. Vprašali smo jih, zakaj ne, in kakšno alternativo predlagajo.

icon-expand Potreba po novi regijski bolnišnici na Gorenjskem je znana že več let, a zapleta se pri lokaciji. FOTO: Dreamstime

Jesenice: Prepričani smo, da lahko utrdimo položaj zdravstvenega središča Gorenjske Iz občine Jesenice so sporočili, da ideje, da bi nova bolnišnica stala v Kranju, nikakor ne odobravajo. "Še več, že dlje časa se trudimo in državo pozivamo, da se dejavnost splošne bolnišnične dejavnosti, ki jo opravlja Splošna bolnišnica Jesenice (SBJ) mora ohraniti na Jesenicah, kar posledično pomeni, da se z graditvijo nove regijske bolnišnice na lokaciji izven občine Jesenice, nikakor ne strinjamo." Najpomembnejše argumente za ohranitev bolnišnične dejavnosti v občini Jesenice so povzeli v elaboratu, ki ga je župan Blaž Račič v tem letu predstavil številnim deležnikom, kot so predstavniki države (vlada, ministrstvo za zdravje ...), gorenjski župani (prek t. i. koordinacije županov Zgornje Gorenjske in prek Sveta gorenjske regije), predstavniki občinskih svetov gorenjskih in tudi nekaterih drugih občin (npr. Bovec in Kobarid), tudi predstavniki političnih strank, ki so zastopani v aktualni sestavi Državnega zbora. "Poudarjamo, da odločevalci, torej država, pri izbiri lokacije nove regijske bolnišnice ne bi smeli upoštevati le prostorskega vidika, temveč tudi socialnega, ekonomskega, gospodarskega in izobraževalnega, ne nazadnje pa tudi zagotavljanje enakomernega razvoja delov regije," so pojasnili. V nadaljevanju so nanizali nekaj dejstev iz uvoda elaborata. Občina Jesenice v strateških načrtih določa, da bodo Jesenice postale "regijsko zdravstveno središče", zanjo je tako ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice vitalnega pomena. "Na Občini Jesenice razumemo potrebe in strateške načrte SB Jesenice po zagotovitvi ustreznih prostorskih pogojev za delo in pri tem SB Jesenice ponujamo polno podporo."

Odgovorov iz Gorij in Bohinja nismo prejeli.

Prebivalstvo občine Jesenice po doseženih stopnji izobrazbe krepko zaostaja za slovenskim povprečjem, za slovenskim povprečjem zaostaja tudi glede na zdravstveno stanje, so še opozorili. "Po osamosvojitvi so Jesenicam ostala težka bremena (pereča okoljska in prostorska vprašanja, socialno-ekonomsko zaostajanje). Upravičeno pričakujemo, da bo država ob odločanju o umestitvi nove bolnišnice v prostor, upoštevala to dejstvo. Nikakor si namreč ne želimo, da bi država spregledala svojo odgovornost do Jesenic, potreb lokalnega okolja in naših razvojnih prizadevanj." Ohranitev SB Jesenice v občini Jesenice po njihovem mnenju predstavlja pomemben gradnik skladnosti razvojnih prizadevanj v regiji, saj se bodo Jesenice lahko razvijale naprej kot zdravstveno središče Gorenjske, hkrati s tem ne bo omejevala razvojnih načrtov drugih lokalnih skupnosti, pač pa bi jih podpirala. Občina Jesenice je tudi ustanoviteljica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), ki je bila ustanovljena z namenom spodbujanja lokalnega prebivalstva k pridobivanju višje izobrazbe ter izobraževanja kadrov za potrebe zdravstvene dejavnosti v regiji. FZAB tesno sodeluje s SBJ in plod tega dela se kaže tudi v visoki stopnji usposobljenosti diplomantov FZAB. Z ohranitvijo dejavnosti splošne bolnišnice v občini Jesenice bi, nenazadnje, še naprej zagotavljali ustrezno razpršenost tovrstnih ustanov po celotnem ozemlju Slovenije in zagotavljanje čim hitrejšega dostopa do bolnišničnih storitev tudi za prebivalce (in obiskovalce, turiste) perifernih območij. "Prepričani smo, da bogata zgodovina zdravstvene dejavnosti v občini Jesenice, značilnosti lokalnega okolja, razvojne usmeritve Občine Jesenice ustvarjajo priložnost, da utrdimo položaj zdravstvenega središča Gorenjske tudi v prihodnje. Ohranitev bolnišnične dejavnosti v občini Jesenice je pomembno za celotno regijo, saj bi se na ta način regija skladneje razvijala. Verjamemo, da bo država prepoznala naš potencial in ga podprla s tem, da bo tudi nova regijska bolnišnica dobila prostor na območju občine Jesenice," so še zapisali. Celotni elaborat si lahko natančno preberete na dnu članka.

icon-expand Občina Jesenice v strateških načrtih določa, da bodo Jesenice postale "regijsko zdravstveno središče", zanjo je tako ohranitev dejavnosti splošne bolnišnice vitalnega pomena. FOTO: Damjan Žibert

Bled podpira Jesenice: Delo njihovih specialistov je vrhunsko Iz občine Bled so sporočili, da se zavzemajo za to, da bi nova regijska bolnišnica stala na območju Zgornje Gorenjske, kar je iz njihovega vidika razumljivo – Zgornja Gorenjska ima dolgoletno tradicijo na področju bolnišničnega zdravstva, tu sta doma stroka in bogate izkušnje, poleg tega je na Jesenicah zrasla tudi Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin. "Občanke in občani Bleda imajo svoje specialiste v jeseniški bolnišnici, ki ji zaupajo, njihove usluge in njihovo delo je vrhunsko, marsikdo od naših občank in občanov se je rodil v jeseniški porodnišnici. Bližina bolnišnice je pomembna tudi zaradi izrazite turistične usmerjenosti treh zgornjegorenjskih občin – Kranjske Gore, Bohinja in Bleda," je zapisal župan Janez Fajfar. Tudi Kranjska Gora podpira Jesenice Občinski svet Občine Kranjska Gora je to problematiko obravnaval na 14.seji OS v mesecu februarju letošnjega leta. "Občina Kranjska Gora stoji ob strani Občini Jesenice pri prizadevanju, da regijsko bolnišnico umestijo na Jesenice," so sporočili. 'Podpora kranjski lokaciji je politična, Radovljico podpira stroka' Ciril Globočnik, župan Občine Radovljica, pa za lokacijo nove regijske bolnišnice predlaga Radovljico. "Podpora enajstih županov kranjski lokaciji pomeni predvsem politično podporo, medtem ko je radovljiško lokacijo kot optimalno podprla stroka. Če v to tudi sami ne bi bili prepričani, območja s prostorskim redom ne bi namenili zdravstveni dejavnosti in že pred štirimi leti pridobili analize stanja prostora in variantne rešitve umestitve bolnišnice. Tudi ta je potrdila, da osrednja lega Radovljice predstavlja najboljšo lokacijo za izgradnjo regijske bolnišnice in izboljšuje dostopnost bolnišnice v vsej Gorenjski," je pojasnil. Predvideno območje po njegovih besedah obsega približno deset hektarov zemljišč v neposredni bližini avtocestnega priključka na jugovzhodnem robu Radovljice, ima ugodno prometno povezavo v regiji in navezavo na prometno infrastrukturo. V bližini je tudi letališče Lesce, ki omogoča helikoptersko reševanje. Sprejeti prostorski red občine pa omogoča tudi takojšnjo pripravo projektov za bolnišnico na tem območju.

icon-expand Načrti za regijsko bolnišnico v Radovljici. FOTO: Občina Radovljica