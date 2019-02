’Bolnišnica ne omogoča nadaljnjega razvoja’

Kot smo poročali, je 29. januarja, okoli 15. ure, zagorelo na enem izmed oddelkov v tretjem nadstropju glavne stavbe. V bolnišnici so že isti večer pričeli s sanacijo nastale škode. "Ob požrtvovalnosti in vlaganju nadčloveških naporov tako zaposlenih kot zunanjih izvajalcev, da bi čim prej odpravili posledice, smo v ponedeljek pričeli z izvajanjem zdravstvenih storitev v vseh enotah razen na Oddelku za zdravstveno nego in oskrbo," so sporočili iz bolnišnice in dodali, da bo Oddelek za zdravstveno nego in oskrbo s svojim delovanjem začel predvidoma do 18. februarja.

Konec janurja je sanacijska uprava bolnišnice zdravstvenemu ministrstvu poslala Poročilo o izvajanju sanacije in delovne uspešnosti."V Protokolu o izvajanju sanacije v javnem zdravstvenem zavodu je zapisano, da je cilj in namen sanacije zagotoviti poslovno in plačilno stabilnost bolnišnice, s ciljem optimizacije vodenja in poslovanja v posameznih javnih bolnišnicah. Cilj je vzpostavitev izvajanja dejavnosti na način, da tekoče posluje najmanj z uravnoteženim poslovnim izidom, ob hkratnem zagotavljanju kakovostne izvedbe zdravstvenih storitev v okviru javne službe. Dodaten pogoj za izhod iz sanacije je tudi zaključek vseh sanacijskih ukrepov in sanacijskih aktivnosti," so v bolnišnici zapisali v sporočilu za javnost.

V bolnišnici menijo, da so zadostili vsem zgoraj navedenim zahtevam, zato so Svetu JZZ SBJ predlagali, da se prične postopek izhoda iz sanacije. Jeseniška bolnišnica je leto 2018 zaključila s pozitivnim poslovnim rezultatom v višini 183.090 evrov. Izkazani presežek je presegal vrednosti načrtovanega presežka za leto 2018. Na dan 31. 12. 2018 tekočih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in uporabnikov enotnega kontnega načrta niso izkazovali, prejete obveznosti pa poravnavajo v skladu z dogovorjenimi plačilnimi roki, so pojasnili.

"Tragičen dogodek je ponovno pokazal, kako nujna bi bila vgradnja evakuacijskih dvigal in izgradnja ostalih ukrepov požarne sanacije. Strošek požarne sanacije bolnišnice je ocenjen na 2,7 milijona evrov in bi zanjo potrebovali poldrugo leto. Kljub temu, izhajajoč iz dejstev večjega števila starajoče populacije, napredka medicine in nenazadnje tudi zahtev stroke, pa ta bolnišnica še vedno ne omogoča nadaljnjega razvoja, zato je nujna izgradnja nove, sodobne bolnišnice," še poudarjajo v jeseniški bolnišnici.

Spomnimo

29. januarja je zagorelo v eni izmed sob v tretjem nadstropju glavne stavbe. Gasilci so iz sobe potegnili tri postelje in s hidrantom takoj pogasili požar. Dve osebi sta na kraju umrli, eno pa so s hudimi poškodbami s helikopterjem odpeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center. Vsi trije so moški, gre za starejše osebe in so bili v isti sobi na zdravljenju.