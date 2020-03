Bolnišnica Novo mesto zaprta, za oddajo brisa uvedli poseben koridor

V bolnišnico Novo mesto na odvzem brisa že prihajajo bolniki, ki so bili v stiku z okuženim zdravnikom iz Metlike, zato je bolnišnica od zjutraj že zaprta. Pripravili so izolacijske sobe in poseben koridor, po katerem bolnike, ki na vratih pozvonijo, usmerijo na mesto, kjer jim bodo odvzeli bris. Na poti, kjer naj ne bi srečali nikogar, se bolniki lahko usmerjajo po puščicah.

FOTO: SB Novo mesto Splošna bolnišnica Novo mesto je, potem ko se je izkazalo, da je okužen tudi zdravnik iz Zdravstvenega doma Metlika, uvedla zelo stroge ukrepe. Omejili so obiske, uvedli pa so tudi strog režim za bolnike, ki prihajajo. Za vstop morajo bolniki pozvoniti na zvonec, od tam naprej pa jih nato usmerijo. Tiste, ki so se prišli testirat za novi koronavirus, usmerijo v poseben koridor, ki so ga označili s puščicami, na njem pa naj ne bi prihajali v stik z drugimi. Že na vratih tako skušajo omejiti, da ne bi prišlo do kakršnega koli rizičnega stika, potencialno okužene pa tako po posebni poti usmerijo v posebno stavbo na odvzem brisa. FOTO: SB Novo mesto Zaradi kopice informacij, ki povzročajo med ljudmi nekaj zmede, so v novomeški bolnišnici aktivirali točno določen protokol, s katerim želijo ljudem pomagati, jih usmerjati in pomiriti.