Bolnišnicam in socialnovarstvenim zavodom na pomoč tudi z javnimi deli

Javno povabilo, ki je odprto do 24. novembra, je namenjeno spodbujanju razvoja zaposlitvenih programov, razvoju novih delovnih mest in aktiviranju brezposelnih oseb za izvajanje pomoči pri oskrbi uporabnikov v domovih za starejše občane, v večgeneracijskih centrih, v bolnišnicah, invalidov v društvih, v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje ter drugih socialnovarstvenih zavodih, so zapisali na spletni strani ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Dela so vezana na izvajanje pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih življenjskih opravil kot pomoč zaposlenemu strokovnemu kadru, med drugim tudi pri zagotavljanju pomoči pri vzpostavitvi in ohranjanju socialnih stikov s svojci uporabnikov. Opravilo ne bo smelo biti del cene oskrbe.

V programe se lahko vključijo osebe, ki so v evidenci brezposelnih vsaj 12 mesecev

V programe javnih del se sicer lahko vključujejo dolgotrajno brezposelne osebe, ki jih na takšno obliko dela napoti zavod za zaposlovanje. Kot dolgotrajno brezposelne osebe štejejo osebe, ki so bile pred in po nastopu začasne nezaposljivosti prijavljene v evidenci brezposelnih oseb 12 mesecev ali več.

Po tem javnem povabilu bo lahko oseba vključena v javna dela najdlje do konca prihodnjega leta. Novost je oddaja ponudb na portalu za delodajalce, kjer so objavljena tudi vsa potrebna navodila za vnos in oddajo vloge.

Javna dela so poseben program aktivne politike zaposlovanja in se izvajajo v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Namenjena so aktiviranju dolgotrajno brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest, so še navedli na ministrstvu.