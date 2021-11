Ne le bolnišnični oddelki, ozko grlo so tudi urgentni center, kjer poleg covid pacientov v tokratnem valu zaradi odprte družbe sprejemajo tudi več poškodovancev. Tudi v nedeljo je bila pred urgenco vrsta reševalnih vozil. Razmere v petek so razkrile največji strah predstojnika Gregorja Prosena . V urgentnem centru, kjer običajno leži 30 pacientov, so jih morali začasno namestiti 51. "Ko ugotoviš, da so vse postelje v urgentnem centru zasedene, ki jih ne moreš kam dati, ko je samo 10 dodatnih dozatorjev kisika, potem te je strah, si želiš, moliš," stanje zaskrbljeno opiše predstojnik Urgentnega centra Maribor Gregor Prosen.

Konec tedna je prinesel olajšanje in dodatne postelje - a nemoč ob razmahu epidemije ostaja."Nekako bomo zmogli, ampak moramo vedeti, da to, da bomo zmogli, bo vse ena sama surova improvizacija in še več smrti in trpljenja. Za bolnišnico, za družbo, predvsem pa za bolnike, ki nimajo dostopa do standardne oskrbe. To ni masovna nesreča, to je družbena katastrofa," opozarja Prosen, ki meni, da trenutni ukrepi niso dovolj, da bi ustavili vlak, ki drvi v katastrofo: "Mi, kot družba, drvimo v tisto surovo darwinistično vedenje, ko bomo pač videli, kaj se zgodi."

Bojijo se prihodnjih dni in tednov

Konec tedna se je izkazalo, da je bilo za covidne paciente ponekod pripravljenih premalo bolnišničnih kapacitet. V Murski Soboti bodo odprli še 18 postelj na navadnih in štiri na intenzivnem oddelku. "To je tisto, kar upamo, da bo dovolj, vendar glede na neizprosne številke se bojimo, da bo tega več, kajti 14 postelj, ki smo jih imeli preko vikenda dolžnost zagotoviti, imamo že 17 zasedenih," opozarja Daniel Grabar, direktor bolnišnice v Murski Soboti.

Razmere za zdaj obvladujejo, vendar se bojijo prihodnjih dni in tednov. "Res smo pred tistim, ko se pogovarjamo, kako bomo celotno dejavnost bolnišnice namenili covid pacientom," dodaja Grabar. Mariborskem kliničnem centru so imeli popoldne prosti še dve postelji v enoti intenzivne terapije, do torka morajo zagotovili še 3 ali 4. V ljubljanskem kliničnem centru pa bodo v ponedeljek covid oddelek širili v bolnišnico Petra Držaja, v prvi fazi bo tam dodatnih 37 postelj za covidne bolnike.