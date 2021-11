Bolnišnice ob slabšanju epidemičnih razmer omejujejo obiske

V Splošni bolnišnice Celje bodo od četrtka zaradi zmanjševanja možnosti za prenos okužb omejili obiske otrok, ki se zdravijo na otroškem in otorinolaringološkem (ORL) oddelku, so sporočili iz bolnišnice. Do preklica tega ukrepa so obiski omejeni na otroke, ki so v bolnišnici hospitalizirani brez spremstva starša ali skrbnika. Obiski teh otrok bodo po novem mogoči med 14. in 18. uro. Otroka bo lahko obiskal en obiskovalec, ki mora izpolnjevati pogoj preboleli, cepljeni, testirani (PCT), pri otroku pa lahko ostane pol ure.

Na ginekološko-porodniškem oddelku celjske bolnišnice so za zdaj še dovoljeni prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obiski z dovolilnico po predhodnem dogovoru. Na pediatričnem oddelku je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku. Obvezna je uporaba zaščitne maske, ki si jo mora obiskovalec zagotoviti sam in si jo nadeti že pred vstopom v bolnišnico. Informacije o stanju hospitaliziranih pacientov bodo lečeči zdravniki podajali telefonsko v času, ki je sicer namenjen obiskom pacientov.