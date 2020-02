Bolnišnice popolnoma prepovedale obiske, samoplačniško testiranje ni na voljo

Splošna bolnišnica Celje zaradi preventivnih ukrepov ob pojavu koronavirusa v regiji od danes pa do preklica prepoveduje obiske na vseh oddelkih bolnišnice. Zaradi preprečevanja širjenja virusnih okužb pa do preklica prav tako velja popolna prepoved obiskov v UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Tudi iz Splošne bolnišnice Jesenice so sporočili, da z namenom preprečevanja možnega širjenja okužbe s koronavirusom obiski v Splošni bolnišnici Jesenice z današnjim dnem niso dovoljeni:''Omenjene ukrepe izvajamo izključno z namenom preprečitve oz. upočasnitve možnega širjenja okužbe in s tem omogočanje normalnega in varnega delovanja bolnišnice.Strah in panika nista potrebni, previdnostni ukrepi pa.'' Kot so dodali: ''Pacienti, ki so naročeni na pregled in imajo povišano temperaturo, kašelj in oteženo dihanje ali so bili v zadnjih 10 dneh v Italiji ali v krajih zunaj Evrope, kjer je potrjena epidemija korona virusa, prosimo da ne hodijo v bolnišnico. Pokličejo naj na telefonsko številko 051 668 651 in prejeli bodo nov datum za pregled.''