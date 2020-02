Bolnišnice prepovedujejo obiske: Panika je odveč, previdnost na mestu

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS) poslalo priporočila za ravnanje v športu ob pojavu koronavirusa. Pri tem priporoča skrajno previdnost. Med drugim je v dokumentu, poslanem OKS in vsem panožnim zvezam, priporočena skrajna omejitev ali odpoved vseh potovanj v tujino, tako priprav kot tekem, za športnike, trenerje, športne funkcionarje, sodnike, na domačih tleh pa začasna zaustavitev ligaških in drugih tekmovanj na državni ravni. V dokumentu je zapisano, da so "vsi tovrstni dogodki povezani z zbiranjem večjega števila ljudi" na prireditvah. Na ministrstvu so naknadno za STA povedali, da so posredovali napačno različico priporočil. "Ministrstvo zato do nadaljnjega preklicuje navedbe v dopisu," so sporočili.

Ne le bolnišnice, ki ena za drugo prepovedujejo obiske, delo grožnji zaradi koronavirusa prilagajajo tudi druge ustanove. Tako so na ljubljanski fakulteti za farmacijo odločili, da bo pedagoški proces v naslednjih 14 dneh potekal v omejenem obsegu s ciljem zmanjšanja interakcij med študenti in pedagoškim osebjem. Od 2. 3. do 13. marca predavanj in seminarjev ne bo, pač pa bodo študentom posredovali študijsko gradivo. Obvezne vaje bodo izvajali.

UKC Ljubljana zaradi velikega števila respiratornih obolenj in omejevanja širjenja virusnih okužb uveljavlja poseben režim dostopa v bolnišnico. Do nadaljnjega so prepovedani vsi obiski hospitaliziranih bolnikov. Izjem praktično ni.

V porodnišnici je dovoljena prisotnost partnerja, ki ne kaže znakov respiratorne okužbe, vendar izključno v času poroda. "V enoti za intenzivno terapijo in nego novorojencev do preklica ostaja dovoljen obisk zdravega očeta. Dovoljen je prihod partnerja ob odpustu pacientke in otroka domov. Na vse ambulantne preglede in posege naj pacientke vstopajo v porodnišnico brez spremstva," so sporočili iz ljubljanskega UKC. Dodali so še, da se morajo obiskovalci ob vstopu v prostore porodnišnice obvezno zglasiti pri varnostniku za nadaljnja navodila.

Na pediatrični kliniki je lahko na otroka prisoten en zdrav starš. Starše otrok, ki so naročeni na preglede v naslednjih dneh, prosijo, če so ti bolni ali so bili na območju z virusom, da otroke 'prenaročijo'.

Panika je odveč, previdnost na mestu