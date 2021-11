V bolnišnice vse 'razpoložljive moči', Krek na pomoč poziva tudi zaposlene na NIJZ

Število hospitaliziranih je znova močno naraslo, zato bolnišnice znova povečujejo kapacitete postelj na covidnih oddelkih, je ob današnjem obisku Klinike Golnik povedal minister za zdravje Janez Poklukar. Zahvaljuje se vsem, ki so priskočili na pomoč v bolnišnicah, za pomoč pa se dogovarjajo tudi s civilno zaščito, Rdečim križem in vojsko.

V bolnišnice bodo na pomoč prišli pripadniki civilne zaščite, najverjetneje tudi vojaške zdravstvene enote, neuradno bi lahko tako pridobili 60 medicinskih sester, dijaki in študentje zdravstvenih šol in medicine ter zaposleni pri koncesionarjih, zasebnikih in v javnih zdravstvenih domovih. Direktor NIJZ Milan Krek je k pomoči pozval tudi zaposlene na inštitutu. Kot je povedal Janez Poklukar, je bilo zjutraj kar 212 bolnikov s covidom-19 v enotah intenzivne terapije. Zaradi močnega porasta so se ob današnji koordinaciji – te so uvedli v začetku tedna – dogovorili, da se bodo kapacitete povečale s 213 na 234 intenzivnih postelj. Hkrati so zaradi vse večjih potreb po navadnih posteljah za covidne bolnike tudi te kapacitete povečali s 750 na 837 postelj.

icon-expand Intenzivni oddelek SB Jesenice. FOTO: Bobo

"Verjamemo, da s temi posteljami ne bomo zdržali do ponedeljka, tako da bo že v petek naslednji koordinacijski sestanek covidnih bolnišnic, na katerem se bomo dogovorili o nadaljnjem širjenju kapacitet, da bomo zdržali čez vikend," je dejal minister. Izpostavil je tudi aktivnosti, vezane na večanje kapacitet za bolnike, ki prebolijo covid-19 in jih ni mogoče odpustiti v domače okolje. V tem tednu so v covidnih bolnišnicah uvedli koordinatorje, ki so zadolženi za ugotavljanje in spremljanje potreb po kadru, ki jih javljajo na ministrstvo za zdravje. Trudijo se aktivirati vse zdravstvene delavce v državi, "da bi zmogli zadostiti zdravljenju vseh covidnih in tudi necovidnih bolnikov ter preprečiti zlom duha našega zdravstva", je dejal minister. Tega so se lotili tako, da so postavili šest koordinacijskih enot, ki pokrivajo vse segmente zdravstva. To so covidne bolnišnice, necovidne bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, zdravstveni domovi, koncesionarji in zasebniki ter skupina inštitutov.

"Poleg tega se dogovarjamo še z ostalimi deležniki v zdravstvu," je dejal minister. Vlada je danes na seji sprejela sklep, s katerim se za pomoč bolnišnicam in socialnovarstvenim zavodom aktivira civilna zaščita. "Dogovarjamo se z Rdečim križem Slovenije in računamo tudi na aktivacijo vojaške zdravstvene enote v naslednjih dneh," je napovedal minister. Pojasnil je, da skušajo aktivirati tudi zdravstvene delavce, ki so prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Zahvalil se je srednjim šolam, ki prilagajajo svoje kurikulume in spreminjajo način praktičnega izobraževanja. "Močno aktivni so tudi študentje, ki se vključujejo v redno delo covidnih bolnišnic," je dejal Poklukar.

"Vesel sem odziva, kajti dobili smo ga iz vseh delov družbe – civilna zaščita, Rdeči križ, študentje, dijaki, koncesionarji, zasebniki, vsi so se pomembno odzvali in verjamem, da bomo v naslednjih dneh tudi s pridružitvijo vojaške zdravstvene enote mobilizirali praktično vse, kar imamo v tem trenutku v Sloveniji, da bi popolnili ekipe v zdravstvu," je poudaril. O tem, ali je popolno zaprtje družbe še vedno možno, je Poklukar izpostavil, da so razmere v bolnišnicah kritične. "Če bomo vsi skupaj in vsak posebej odgovorni ter bomo pristopili k cepljenju, hkrati pa izvajali ukrepe, verjamem, da današnja manjša številka novookuženih ni bila samo prva lastovka, ampak bo iz tega sledilo pomembnejše znižanje epidemioloških številk v naslednjih dneh, kajti samo to je tisti trend, ki bo zmanjšal dnevni priliv v bolnišnice in od tega bo odvisno, kakšni bodo nadaljnji pogledi na epidemijo covida-19 in ukrepe," je izpostavil.