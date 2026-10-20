Bolnišnico Valdoltra naj bi obiskali kriminalisti

Policija naj bi najprej opravila preiskave na domovih obeh osumljencev in nato preiskala njune bolnišnične pisarne, poroča Televizija Slovenija.

Preiskovalci naj bi preverjali sume nepravilnosti pri najnovejših naložbah bolnišnice. Obravnavajo predvsem okoliščine gradnje novega hiperbaričnega in rehabilitacijskega centra ter nedavnega snovanja novega operacijskega bloka.

Daniel Radešić je sicer skupni kandidat Gibanja Svoboda, Levice, SD in liste Mef in Izolani za izolskega župana.

Vprašanja smo naslovili na bolnišnico in Policijo, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.