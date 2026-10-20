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Slovenija

Bolnišnico Valdoltra naj bi obiskali kriminalisti

Ankaran, 20. 10. 2026 15.25 pred 11 minutami 1 min branja 13

Avtor:
STA M.S.
Valdoltra

Koprski kriminalisti naj bi izvajali preiskave v ortopedski bolnišnici Valdoltra. Neuradno naj bi preiskovali direktorja bolnišnice Vada Keranovića in vodjo službe za investicije Daniela Radešića.

Policija naj bi najprej opravila preiskave na domovih obeh osumljencev in nato preiskala njune bolnišnične pisarne, poroča Televizija Slovenija

Preiskovalci naj bi preverjali sume nepravilnosti pri najnovejših naložbah bolnišnice. Obravnavajo predvsem okoliščine gradnje novega hiperbaričnega in rehabilitacijskega centra ter nedavnega snovanja novega operacijskega bloka.

Daniel Radešić je sicer skupni kandidat Gibanja Svoboda, Levice, SD in liste Mef in Izolani za izolskega župana. 

Vprašanja smo naslovili na bolnišnico in Policijo, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo. 

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valdoltra bolnišnica preiskave

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KOMENTARJI13

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prfox
20. 10. 2026 15.36
Daniel Radešić: “Izola ni plen, ...
Odgovori
0 0
Jufka moj pekar
20. 10. 2026 15.36
Skok od jufke in bande dela že???
Odgovori
0 0
PEACEMAKER
20. 10. 2026 15.35
To so hotli na hrvaškem pa jim ni uspelo zato so šli potem v slovenijo.
Odgovori
+1
1 0
MasteRbee
20. 10. 2026 15.34
Kakšen je bil epilog v mestu kulture?...psi lajajo karavana gre naprej. Rabimo velik SKOK.
Odgovori
+1
1 0
PEACEMAKER
20. 10. 2026 15.34
Sami crbi pošteni (:
Odgovori
+3
3 0
deratizacija
20. 10. 2026 15.32
Jaz bi tudi, če je kje še kaj ostalo.
Odgovori
+3
3 0
Bonaventura
20. 10. 2026 15.31
a je še kakšen iz Svobode, da ne krade...
Odgovori
-2
2 4
Bozjidar
20. 10. 2026 15.34
A je kdo iz Sds,ki se ni bil obsojen?
Odgovori
+1
2 1
MasteRbee
20. 10. 2026 15.36
Tožilstvo je ugotovilo, da so bili dokumenti Galetu podtaknjeni.. Ne pa kdo jih je podtaknil
Odgovori
0 0
slayer2
20. 10. 2026 15.31
Kamorkoli pogledaš, ena sama korupcija,ne zaostajamo veliko za Ukrajino!!!
Odgovori
+3
4 1
slayer2
20. 10. 2026 15.32
A je kaj čudnega, da potem čakaš 5. let na menjavo kolka 😡😡😡
Odgovori
+2
2 0
PredsednikSveta
20. 10. 2026 15.33
Si se zmotil, zato popravljam "ne zaostajamo veliko za Rusijo!!!"
Odgovori
0 0
veneti
20. 10. 2026 15.30
a je še sploh kak Slovenec na obali
Odgovori
+3
3 0
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