Bolonjska univerza odlikovala predsednika Boruta Pahorja

Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti Univerze v Bologni prejel najvišje odlikovanje te univerze, ki ga prejmejo najvplivnejši posamezniki. Pahor se je akademskemu zboru zahvalil za veliko čast in dejal, da odlikovanje razume kot priznanje za svoje napore za dialog, spravo in lepšo prihodnost.

"Ganjen sem," je dejal Borut Pahor ob prejemu najvišjega odlikovanja bolonjske univerze Sigillum Magnum, so sporočili iz njegovega urada. Razume ga kot priznanje za napore za dialog, spravo in lepšo prihodnost. Kot je dodal, so zgodovinske izkušnje praviloma najtežje in najkompleksnejše v odnosih med sosednjimi državami, zato je še posebej pomembno, kako se lotevamo urejanja teh odnosov.

Orisal je, kot je dejal, enega najbolj čustvenih dogodkov svoje politične kariere, ko sta julija lani z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello z roko v roki na Bazovici pri Trstu stala pred dvema spominskima obeležjema, pomembnima za Slovence in Italijane. Skupaj sta prisostvovala tudi podpisu memoranduma o prenosu lastniška tržaškega narodnega doma slovenski manjšini, in to sto let po tistem, ko so ga požgali italijanski fašisti.

Spomnil je tudi na obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita, ki sta se je udeležila z avstrijskim predsednikom Alexandrom Van der Bellnom. Ta se v svojem govoru slovenski manjšini tudi v slovenščini opravičil za zamude pri uveljavitvi narodnih pravic.

Univerza v Bologni je najstarejša univerza na svetu, ki neprekinjeno deluje od ustanovitve leta 1088. Najvišje odlikovanje univerze so doslej med drugimi prejeli predsednik Italije Mattarella, nekdanja predsednika Evropske komisije Romano Prodi in Jean-Claude Juncker, nekdanji nemški kancler Helmut Kohl ter papeža Janez Pavel II. in Frančišek.