Slovenija

Bomba iz prve svetovne vojne na gradbišču: evakuirali osnovno šolo Kanal

Nova Gorica , 19. 09. 2025 11.30 | Posodobljeno pred 23 minutami

Avtor
A.K.
Komentarji
2

Pouk na OŠ Kanal je prekinila evakuacija. Na gradbišču so namreč odkrili bombo, zato so morali učenci in zaposleni domov. Bomba ni imela vžigalnika, zato so jo lahko pripadniki enote NUS varno odstranili in odpeljali na uničenje.

Kot poroča Dnevnik, se je pouk in jutranje varstvo za osnovnošolske in vrtčevske otroke zaključil že pred osmo uro. Ob šoli so na gradbišču namreč odkrili letalsko bombo iz prve svetovne vojne. 

Osnovna šola Kanal
Osnovna šola Kanal FOTO: OŠ Kanal

Iz Občine Kanal ob Soči so pojasnili, da je bila nekaj minut pred začetkom pouka na gradbišču novega prizidka in v neposredni bližini OŠ Kanal odkrita bomba iz prve svetovne vojne. Ravnateljica je takoj obvestila Center za obveščanje in odredila evakuacijo vseh oseb. Vsi otroci, zaposleni in delavci na gradbišču so bili takoj umaknjeni na varno. Po ogledu strokovnjaka za pirotehniko se je izkazalo, da gre za minometno bombo (bombardo) premera 240 mm s približno 50 kg eksploziva. Bomba ni imela vžigalnika, zato so jo lahko pripadniki enote NUS varno odstranili in odpeljali na uničenje. Starši bodo glede varstva otrok in pouka v ponedeljek, 22. septembra, obveščeni s strani šole tekom današnjega dne, so še dodali.

hitri33
19. 09. 2025 12.00
+1
bombar - o zamenjaj z u.
Bolfenk2
19. 09. 2025 11.37
+4
Še bomb iz prve svetovne vojne nismo očistili. Golobnjak pa podpira Ukraino da bomo čim prej v tretji svetovni vojni.
