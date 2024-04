Bomba v Mariboru: v nedeljo evakuacija vseh oddaljenih do 400 metrov

Akcija bo potekala predvidoma med 8. in 13. uro. Vse osebe v t.i. rdeči coni morajo za ta čas zapustiti svoje domove in poslovne prostore. Ob evakuaciji naj vzamejo s seboj osebne dokumente in denar, morebitna zdravila in nujne medicinske pripomočke ter druge nujne življenjske potrebščine.

"Pred odhodom izključite gospodinjske aparate in naprave, zaprite okna (rolete in polkna) in vrata, ugasnite luči in zaklenite prostore. Motorna in druga vozila umaknite v garažo ali z območja, poskrbite tudi za živali," so danes sporočili z občine.

Zbirno mesto za evakuirane prebivalce, ki nimajo druge možnosti začasne nastanitve, bo v prostorih Mestne četrti Tezno na Panonski ulici 12, in sicer od 8. ure dalje. Osebe, ki se same ne morejo evakuirati oziroma pri tem potrebujejo pomoč, na občini prosijo, da to sporočijo najkasneje do nedelje do 8. ure na telefonsko številko 112.