Bombe v Novi Gorici: evakuacija 2306 oseb, za 3478 pa ukrep 'zaklanjanja'

Onesposobitev treh neeksplodiranih letalskih bomb na območju novogoriške železniške postaje bo potekala 17. marca med 8. in predvidoma 14. uro. Enote civilne zaščite pred nedeljsko akcijo pripravljajo vse potrebno za uspešno izvedbo naloge in varnost prebivalcev.

V sredo po 16. uri se je že začel raznos letakov z navodili za prebivalce v pasu evakuacije in pasu zaklanjanja, skupaj 620 naslovov. Prebivalci teh območij bodo obvestila prejeli v poštne nabiralnike, gasilci pa bodo ob tem dodatno razobesili plakate z navodili na oglasnih deskah posameznih večstanovanjskih stavb.

Na slovenski strani bosta vzpostavljeni dve varnostni območji. Na rdečem območju, kjer živi 2306 oseb, bo zapovedana popolna evakuacija prebivalcev. To območje na slovenski strani sega do 400 metrov oddaljenosti od mesta najdbe bomb. Za drugo, rumeno območje, na katerem živi 3478 oseb, pa bo veljal ukrep zaklanjanja. To pomeni, da se bodo morale osebe na tem območju med 9. in predvidoma 14. uro zadrževati v notranjih prostorih in ne bodo smele na prosto. To območje na slovenski strani meje sega med 400 in 600 metri oddaljenosti od mesta najdbe bomb.

Celotno območje evakuacije in zaklanjanja bodo pristojne službe preverjale tudi z droni in to tako na slovenski kot na italijanski strani. V času onesposobitve bo tako nad območjem za vse dejavnosti zaprt tudi zračni prostor.