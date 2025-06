Bomboni in lizike, ki 'zadanejo'

In ne želim niti pomisliti, da bi se to lahko zgodilo tudi kakšnemu najstniku ali celo otroku, ki bi mu pod roke prišli bomboni in lizike, ki to niso. Gre za sladkarije, ki imajo primešane različne prepovedane droge in ki so med našo mladino vse bolj popularne.

Kot je povedal vodja Oddelka za prepovedane droge na Generalni policijski upravi Mišo Radovančević, so na žalost pri naši mladini tudi vse bolj prisotne, četudi je nemogoče določiti, v kakšnih razsežnostih. "Zasegi in sama statistika po našem mnenju sicer ne odražajo realnega stanja, ker na področju prepovedanih drog gre za prikrito kriminaliteto. Ker gre za poseben odnos med kupcem in prodajalcem in pravzaprav v primeru oškodovanja enega ali drugega ne prihaja do klasičnih prijav policiji," je povedal. A ker prihaja večina teh živopisanih paketkov, ki imajo tudi zavajajoča imena – so skoraj identična zelo priljubljenim sladkarijam, le kakšna črka v napisu je spremenjena –, po spletu, je preiskovanje tega področja še toliko težje.