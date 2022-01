Bomo ob državnozborskih volitvah aprila izvedli tudi posvetovalni referendum?

Izguba kompasa, identitete in vsebine – tako premier komentira dogajanje na levem polu. Bolj zadržano govori o prihodu novega igralca Roberta Goloba na politični parket. "Prav vsi, ki smo bili danes tukaj – ne glede na to, ali smo del formalne koalicije ali ne – smo izražali željo po sodelovanju tudi v prihodnje. K temu sodelovanju vabimo tudi vse, ki bodo izvoljeni v prihodnjo sestavo državnega zbora," pravi premier Janez Janša. Vodilni na več javnomnenjskih raziskavah pa na pomislek, ali bi bil pripravljen voditi slovensko vlado, odvrača, da bo mandatar, če je to potrebno za svobodo. Medtem se je razprava na petkovem vrhu vrtela zlasti o projektih, ki jih Janša še želi spraviti skozi parlamentarno sito.



Visoko na lestvici prioritet je dohodninski zakon, odločanje o katerem je koalicija decembra zamaknila – neuradno zaradi bojazni, da zanj ne bi zbrala dovolj glasov. Levica je zahtevala, naj se o tem izrečejo ljudje. "Težko je razumeti, zakaj stranka Levica nasprotuje temu, da bi imeli ljudje višje neto plače," pove Matej Tonin. "Predvsem bomo pogledali, kakšne so terminske in proceduralne možnosti ter okviri za to, da bi bilo to odločanje skupaj z volitvami, tako da ne bi nastajali dodatni stroški," še dodaja Janša.