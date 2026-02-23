Bomo brezgotovinsko kmalu lahko plačevali na avtobusih po vsej Sloveniji?

Kar potniki čakajo že dolgo, je zdaj mogoče na relaciji med brniškim letališčem in glavno avtobusno postajo v Ljubljani, postopoma pa naj bi se po napovedih uvajalo po vsej Sloveniji. A kdaj in zakaj šele zdaj? Mnoge države imajo namreč brezstično plačevanje na avtobusih že dolgo. Se bo še vedno lahko plačevalo tudi z gotovino?