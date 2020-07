Kaj na cepivo proti novemu koronavirusu pravijo slovenski znanstveniki?

Znanstveniki prestižne britanske Univerze Oxford cepivo trenutno testirajo pri posameznikih, ki so stari med 56 in 69 let. Dober imunski odziv so mlajši že pokazali, a mnoga cepiva pri starejših niso tako učinkovita."Upamo, da bomo dobili odgovore, ali potrebuješ dve dozi cepiva, kako veliko dozo potrebuješ in ali so starejši, bolj izpostavljeni, ali tisti z bolj tveganim zdravjem, potrebujejo več doz cepiva," je povedala Teresa Lambez Oxforda.

Doslej so testirali tisoč oseb, nameravajo jih še desetkrat toliko. Napredujejo pa tudi raziskovalci na Kitajskem, v ZDA in Rusiji, kjer nameravajo do konca leta proizvesti 200 milijonov odmerkov.

"Imamo več cepiv, za katera bomo potem primerjali, kako učinkovita so. Nenazadnje se lahko tudi izkaže, da imajo nekatera cepiva bolj dolgotrajen učinek, nekatera cepiva so mogoče boljša za ljudi, ki imajo nekoliko slabši imunski sistem,"pravi Roman Jerala s Kemijskega inštituta.