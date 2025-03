Bomo dali še milijardo več za obrambo?

V Novi Sloveniji, v kateri pravijo da je svet znorel, bi denar za obrambo našli z zmanjšanjem denarja za nevladne organizacije. Se v Levici s tem strinjajo, bodo izstopili iz vladne koalicije, če bo Golob pristal na zvišanje sredstev za obrambo pred letom 2030? Ali v koaliciji glede tega že nastajajo razpoke, saj se bosta morali obe največji vladni stranki, tako Gibanje Svoboda kot SD pred svojimi volivci opredeliti do zvišanja izdatkov za obrambo.

Slovenska obrambna politika je že desetletja v primežu ideoloških konfliktov, Slovenija pa je med tistimi članicami Nata, ki za obrambo namenijo najmanjši proračunski delež. Na to nas je nedavno spomnil tudi Trumpov ožji sodelavec. Ki je na družbenem omrežju zapisal, da se je Slovenija že pred več kot desetletjem zavezala, da bo za obrambo namenila dva odstotka BDP, pa se temu do danes še ni približala. In še, da nič ne spodkopava Nata bolj kot neplačevanje pravičnega deleža.

"Dolge zime zahtevajo več oblačil, pa tudi več sredstev za ogrevanje, porabljat pa jih je treba modro, premišljeno, preudarno," Tako umirjeno pa skrbnik slovenske varnosti minister Borut Sajovic ob vročem vprašanje, ali in kdaj namerava Slovenija ugoditi pozivom med drugim generalnega sekretarja zveze Nato.

Ta si želi, da bi članice dosegle ne samo obljubljena dva odstotka, za katera bi v Sloveniji morali lani za vojsko nameniti dobrih 400 milijonov evrov več, pač pa, da bi namenili najmanj tri odstotke. Pri nas glede na lani, dobro milijardo evrov več. Premier je ocenil, da je višanje izdatkov za obrambo politična realnost. "Enostavno je mogoče nekaterim politikom metati v zrak procente, ampak to na koncu pomeni milijarde. Milijarde, ki jih je potrebno nekje vzeti," je 4. februarja letos dejal Robert Golob.

Opcije? Zvišati davke, se zadolževati ali pa varčevati na drugih proračunskih postavkah. Obramboslovec in bivši evropski poslanec Klemen Grošelj ocenjuje, da sta za Slovenijo realna dva odstotka. "Glede na dogajanje v Evropi in svetu je to odločitev, ki jo bo treba sprejeti do poletja letos. Pred nami je vrh Nata v juniju in do da takrat bo Slovenija morala dati kredibilno zavezo kako bo izpolnila dva odstotka."

Predsednica evrokomisije Ursula von der Leyen pravi, da potrebujem ogromen vzpon v porabi za obrambo. "Želimo si trajnega miru, a trajni mir je mogoče zgraditi le na moči, moč pa se začne s krepitvijo nas samih." Na to temo bodo v sredo v Ljubljani sestankovali premier, predstavniki obrambnega resorja in stalni predstavnik Slovenije pri zvezi Nato.