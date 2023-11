Bomo danes znova lahko videli spektakularen severni sij?

Aurora borealis je svetleč sij, ki ga opazimo okoli magnetnih polov na severni in južni polobli. Svetloba je posledica trkov električno nabitih delcev, ki vstopajo v Zemljino ozračje in trčijo z molekulami in atomi plinov, predvsem s kisikom in dušikom. Ko elektroni in protoni iz Sonca trčijo ob kisik in dušik v Zemljinem ozračju, pridobijo energijo. Da bi se vrnili v normalno stanje, to energijo sprostijo v obliki svetlobe.