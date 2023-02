Bomo delali dlje? Ministrstvo trdi, da dviga upokojitvene starosti ni med ukrepi

Na ministrstvu za delo, kjer pripravljajo pokojninsko reformo, imajo trenutno na mizi širok nabor možnih ukrepov in scenarijev, kako zagotoviti pravičen, vzdržen in pregleden pokojninski sistem. Na prvem mestu so ukrepi za varno starost. Med izhodišči za pripravo reforme pa ni dviga upokojitvene starosti, so zagotovili.

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je namreč med svojimi priporočili za Slovenijo navedla zvišanje najnižje starosti za upokojitev s 60 na 62 let. Pa tudi državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan je na seji odbora DZ za delo v januarju napovedal, da bo treba pri pripravi reforme med drugim spregovoriti o postopnem dvigu upokojitvene starosti.