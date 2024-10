Bomo dobili nov davek, a v zameno čisto nič?

Pompozna zasedanja koalicije, napovedi in obljube, ki se do danes še niso uresničile. Po vrhu vladajočih 14. marca lani so sporočili, da lahko nov način obdavčitve naših prihodkov pričakujemo z letom 2024, vpeljavo davka na nepremičnine pa s 1. januarjem 2025.

Rekorder po številu nepremičnin pri nas ima sicer v lasti kar 53 stanovanj oziroma hiš. Več kot 37.000 posameznikov poseduje z najmanj tremi stanovanji, dobrih 8000 pa jih ima v lasti štiri. Kot je prepričan Mesec, bi davek ljudi odvračal, da bi stanovanja kupovali kot naložbe. "Cena za 38-kvadratno stanovanje je bila 172.000 evrov. Verjetno se vsi strinjamo, da je to nevzdržno," pravi in dodaja, da pričakuje nepremičninski davek.

Več podrobnosti sicer še ne razkriva, že vnaprej pa želi znižati pričakovanja tistih, ki verjamejo, da bi lahko z naslova premoženja pobrali milijardo ali celo več. "S tem želim na nek način tudi znižati pričakovanja. En del javnosti, tudi politike, namreč pričakuje, da bomo skozi to dobili sredstva, s katerimi bomo financirali še kakšne nove stvari. Ne bomo jih, prav tako pa to tudi ni cilj," dodaja.

Da bi nepremičninski davel privedel do znižanja cen stanovanj in nepremičnin v Sloveniji, Matej Rigelnik iz družbe Equinox sicer ne verjame. "Niti ne verjamem, da bo to kaj drastično pocenilo najemnine," pove. Del javnosti, ki se z njim strinja, vlado tako poziva, naj skrajša birokratske postopke in pohitri pridobivanje gradbenih dovoljenj. "Samo s povečanjem ponudbe oz. z drastično večjo ponudbo lahko pride do tega, da se bodo cene nepremičnin spustile. Prav tako dvomim, da bodo z dvigom tega davka kakšnega drugega spustili," dodaja.

Po obremenjenosti je sicer slovenska plača na sedmem mestu med 38 državami Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD. Sistemske razbremenitve dela pa doslej ni uresničila še nobena vlada.