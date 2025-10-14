Slovenija
Bomo dobili nov državni praznik: dan Triglava?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Ali bomo kmalu dobili še en državni praznik? 7. avgust naj bi po predlogu Marka Viduke iz Bohinja postal dan Triglava. In kmalu naj bi o tem začel zbirati podpise volivcev. To sicer ne bi bil dela prost dan, bi pa po besedah predlagatelja počastil slovensko narodno zavest in enotnost.
