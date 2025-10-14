Svetli način
Slovenija

Bomo dobili nov državni praznik: dan Triglava?

Bohinj, 14. 10. 2025 20.00 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Janez Usenik
Komentarji
20

Ali bomo kmalu dobili še en državni praznik? 7. avgust naj bi po predlogu Marka Viduke iz Bohinja postal dan Triglava. In kmalu naj bi o tem začel zbirati podpise volivcev. To sicer ne bi bil dela prost dan, bi pa po besedah predlagatelja počastil slovensko narodno zavest in enotnost.

praznik triglav dan triglava
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Castrum
14. 10. 2025 21.06
Najlepša hvala, ker lahko ta članek komentiramo
ODGOVORI
0 0
simc167
14. 10. 2025 21.04
Še ena bedarija
ODGOVORI
0 0
Oliguma
14. 10. 2025 20.51
+5
Če je dela prost dan je zaradi mene lahko tudi dan smrkcev..
ODGOVORI
5 0
Pravica.
14. 10. 2025 21.00
+1
🤣🤣🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
14. 10. 2025 20.47
+1
Kje so nagniti predstavniki LEVICE tisti s pecikli tablami in vzkliki vsak cent za vojsko ..saj poznate pa glejte te gnusobe sedaj. Janšo bi obesli, da bi to počel. ZA Bolane SLO otroke FEHTARIJA samo promotorke Ogulinove..Za nam nič pomembno Ukrajino pa MILIJONE..
ODGOVORI
2 1
Samo-ne-rdeci
14. 10. 2025 20.43
+1
verjetno ne.
ODGOVORI
2 1
Samo-ne-rdeci
14. 10. 2025 20.44
+0
rej bešlič9v dan.
ODGOVORI
1 1
marker1
14. 10. 2025 20.43
+4
Zadnji prispevek o nakupu ameriških raket nima možnosti komentiranja. Ali si tako predstavljate svobodo govora? Ta nakup je šel mimo DZ in je Golobov projekt.
ODGOVORI
4 0
galeon
14. 10. 2025 20.40
+0
Še en bolnik. Psihiatrična bo pokala po šivih.
ODGOVORI
1 1
Verus
14. 10. 2025 20.34
+5
Po kovidu gre je družba naravnost občutno neumnejša. V vladah evropksih držav pa dobesedno bedaki
ODGOVORI
5 0
Anion6anion
14. 10. 2025 20.33
+3
Neumnost brez primere. Kar vsak dan naj bo praznik. Denar bo pa iz neba padal
ODGOVORI
3 0
andro69
14. 10. 2025 20.31
+2
Ali pa dan Halida Bešliča....
ODGOVORI
3 1
andro69
14. 10. 2025 20.28
+0
Lahko bi imeli tudi praznik svobode...ampak prosim naj bo dela prost dan...
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
14. 10. 2025 20.26
+5
Levičarji imajo tako celo leto praznik, Štruklova ARMADA ( Šolnikov ) pa 200 dni na leto. V javni upravi p ne delajo niti toliko kot je sedaj praznikov na leto.
ODGOVORI
6 1
konc
14. 10. 2025 20.23
+6
Mene bi bilo sram, da bi delal to kar delate moderatorji na forumih kot je tale. Izvajate cenzuro v deželeh, kjer "naj bi imeli svobodo govora"! Bravo, dokazali ste, da nimate niti trohice hrbtenice!
ODGOVORI
6 0
Kaskader
14. 10. 2025 20.20
+1
Glede na stanje v državi, bi bil bolj primeren dan Baške grape....
ODGOVORI
2 1
proofreader
14. 10. 2025 20.11
+3
Lahko bi imeli dela proste vse cerkvene praznike, kot preostala EU. Zdaj ko skrajni levičarji priznavajo Božič oziroma božičnico.
ODGOVORI
5 2
marker1
14. 10. 2025 20.04
+2
V času vlade JJ ga je oskrunila Tanja z mavrično zastavo.
ODGOVORI
4 2
