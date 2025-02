Bomo dobili novo parlamentarno skupino prijateljstva z Rusko federacijo?

Na poti ustanovitve tovrstne skupine se zapleta. Pogoj je namreč, da so v skupini tako koalicijski kot opozicijski poslanci, opozicija za ustanovitev takšne skupine nima posluha. Iskri pa se tudi med poslanko Svobode in nepovezanim poslancem. "Miru se z orožjem ne doseže, parlamentarna demokracija pa lahko odpre tudi kakšna vrata, ki jih ministrstvo za zunanje zadeve ne more," izpostavljata poslanca Svobode.

"Če bo ta skupina ustanovljena, bomo poskušali vzpostaviti stik z rusko Dumo in tudi kasneje z ukrajinsko Vrhovno rado," pravi Miroslav Gregorič (Gibanja Svoboda). Lena Grgurevič pa je dodala, da bi si prizadevali za takojšnjo ustavitev spopadov in mir. "Če lahko k temu vsaj minimalni delček prispeva tudi skupina sodelovanja na parlamentarni ravni, bi jaz bila iskreno vesela," je povedala.

Opozicija ustanovitvi ni naklonjena

Opozicija ustanovitvi ni naklonjena, poslanca sta računala, da bi lahko skupino ustanovili s poslanci nove poslanske skupine Anžeta Logarja, a nam je sporočil, da je predlog neumesten in da se skupini ne bi pridružili. "To je bilo za pričakovati, ampak mogoče pa se bo tudi med opozicijskimi poslanci našel kakšen junak, ki ne bo več nadaljeval življenja v iluziji," je dejal Gregorič.

Tako za zdaj skupina nima pogojev za ustanovitev, zaiskrilo pa se je še med poslanko Grgurevič in nepovezanim poslancem Dejanom Kalohom, ki je kar na spletu v sredo napovedal, da bo skupaj s poslancem Gregoričem predlagal ustanovitev skupine.

"On je zdaj verjetno iskal kakšno minutko slave zase, zato je to tudi obelodanil," je dejala Grgurevičeva, Kaloh pa je odvrnil, da je "stokrat bolj primeren za to skupino kot gospa Lena Grgurevič", ki po njegovem mnenju nima pojma o svetovni geopolitiki.

Medtem ko je Grgurevičeva povedala, da Kaloha v njegovem delovanju v vladi Janeza Janše ni videla kot "posebnega prijatelja Rusije" in dodala, da njenega glasu ne bo dobil, je Kaloh zatrdil, da v skupini ne bo sodeloval, če bo v njej Grgurevičeva.

"Mi imamo z Rusi kar en tak bratski jezik, bi še rekla. Če se počasi govori, se skorajda razumemo," še pravi Grgurevičeva, medtem ko je Kaloh edini slovenski parlamentarec, kot pravi, ki tekoče govori ruski jezik.

Ob tem največja koalicijska stranka poudarja, da to ni njena temveč individualna pobuda posameznih poslancev.