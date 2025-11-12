Bomo dobili 'potujočo pošto'? V sindikatu nezadovoljni

Državni regulator poštnih storitev Akos predlaga, da bi se rok za dostavo pošte podaljšal na tri dni za prednostno in štiri dni za neprednostno pošto. "Druga sprememba pa se nanaša na lokacije poštnih poslovalnic, ki jih bodo odslej lahko nadomestile premične pošte – v praksi to lahko pomeni nekaj podobnega potujočim knjižnicam ali nekdaj priljubljenim dostavljavcem sladoleda in zamrznjenih izdelkov," so sporočili s Sindikata poštnih delavcev Slovenije.

Poudarili so, da za stranke to pomeni nižjo kakovost storitev po višji ceni, saj pričakujejo tudi podražitev storitev. "Ob tem poudarjamo, da smo s strani politike – zlasti ministrstva za gospodarstvo – prejemali zagotovila, da krčenje obsega poslovalnic Pošte Slovenije ni želja politike," so še pojasnili.