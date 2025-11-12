Bomo dobili 'potujočo pošto'? V sindikatu nezadovoljni

Državni regulator poštnih storitev Akos predlaga, da bi se rok za dostavo pošte podaljšal na tri dni za prednostno in štiri dni za neprednostno pošto. "Druga sprememba pa se nanaša na lokacije poštnih poslovalnic, ki jih bodo odslej lahko nadomestile premične pošte – v praksi to lahko pomeni nekaj podobnega potujočim knjižnicam ali nekdaj priljubljenim dostavljavcem sladoleda in zamrznjenih izdelkov," so sporočili s Sindikata poštnih delavcev Slovenije.
Poudarili so, da za stranke to pomeni nižjo kakovost storitev po višji ceni, saj pričakujejo tudi podražitev storitev. "Ob tem poudarjamo, da smo s strani politike – zlasti ministrstva za gospodarstvo – prejemali zagotovila, da krčenje obsega poslovalnic Pošte Slovenije ni želja politike," so še pojasnili.
"Tudi če boste poslali priporočeno pošto, ne boste dobili zagotovila, da jo bo naslovnik drugi dan prejel. Na sedežih pa bodo, kot kaže, čakali zdravniški izvidi in druga neprednostna pošta," so proces potovanja pošiljk opisali v sindikatu.
Krčenje mreže poslovalnic se je z zapiranjem poslovalnic pri pogodbenih partnerjih dogajalo že v preteklosti, kot so še poudarili. "V praksi to lahko pomeni, da se bo lokalna poslovalnica zaprla in jo bo nadomestil pismonoša v kombiju, kjer bo nekaj ur izdajal priporočeno pošto in pakete ter opravljal druge univerzalne poštne storitve (priporočena pošta, paketi ...)," so opozorili.
