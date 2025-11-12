Svetli način
Slovenija

Bomo dobili 'potujočo pošto'? V sindikatu nezadovoljni

Ljubljana, 12. 11. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
D. S.
Komentarji
8

Državni regulator poštnih storitev Akos predlaga, da bi se rok za dostavo pošte podaljšal na tri dni za prednostno in štiri dni za neprednostno pošto. Druga predlagana sprememba se nanaša na določbe, ki določajo, kako daleč je lahko največ oddaljena posamezna poštna poslovalnica. "Za zaposlene to pomeni delovna mesta, kjer bodo ne glede na vreme na voljo v vozilu vsem našim strankam," so sporočili s Sindikata poštnih delavcev.

Državni regulator poštnih storitev Akos predlaga, da bi se rok za dostavo pošte podaljšal na tri dni za prednostno in štiri dni za neprednostno pošto. "Druga sprememba pa se nanaša na lokacije poštnih poslovalnic, ki jih bodo odslej lahko nadomestile premične pošte – v praksi to lahko pomeni nekaj podobnega potujočim knjižnicam ali nekdaj priljubljenim dostavljavcem sladoleda in zamrznjenih izdelkov," so sporočili s Sindikata poštnih delavcev Slovenije.

Poudarili so, da za stranke to pomeni nižjo kakovost storitev po višji ceni, saj pričakujejo tudi podražitev storitev. "Ob tem poudarjamo, da smo s strani politike – zlasti ministrstva za gospodarstvo – prejemali zagotovila, da krčenje obsega poslovalnic Pošte Slovenije ni želja politike," so še pojasnili.

Pošta Slovenije
Pošta Slovenije FOTO: Bobo

"Tudi če boste poslali priporočeno pošto, ne boste dobili zagotovila, da jo bo naslovnik drugi dan prejel. Na sedežih pa bodo, kot kaže, čakali zdravniški izvidi in druga neprednostna pošta," so proces potovanja pošiljk opisali v sindikatu.

Krčenje mreže poslovalnic se je z zapiranjem poslovalnic pri pogodbenih partnerjih dogajalo že v preteklosti, kot so še poudarili. "V praksi to lahko pomeni, da se bo lokalna poslovalnica zaprla in jo bo nadomestil pismonoša v kombiju, kjer bo nekaj ur izdajal priporočeno pošto in pakete ter opravljal druge univerzalne poštne storitve (priporočena pošta, paketi ...)," so opozorili.

pošta slovenije sindikat poštarji potujoča pošta akos
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
12. 11. 2025 12.22
NAJ DAJO RAJE NA 7 DNI DA NE BO SPET KDO PREHITRO RAZDELIL IN DOBIL ODPOVED
ODGOVORI
0 0
Dacar
12. 11. 2025 12.20
+1
Podjetje Pošta Slovenije se prav trudi, da bi državno podjetje začelo razpadati in bi potem privatne hijene, ki so že v pripravljenosti, prevzele posel. V Sloveniji nič novega tako se zgodi vsem podjetjem v lasti države. Naenkrat se najde kupec, ki podjetje kupi za drobiž in novi lastniki po vsej verjetnosti Madžari ali Arabci prevzamejo posel in se dela dalje. Čez čas se pojavijo govorice ali se kakšen državljan odloči in pove po resnici, kar seveda vladajoča žalost takoj napade in človeka popolnoma diskreditira in ožigosa za lažnivca. Gonja po časopisih se začne in ljudje sploh plačani od vladajoče žalosti, ga začnejo na cesti glasno žaliti in sramotiti. Tako se zadeva konča! Nobenega lepega Happy enda ampak huda žalostna resničnost. Upam da se enkrat konča plenjenje slovenskih podjetij ampak se ne bo dokler to dovolimo.
ODGOVORI
1 0
Mambo
12. 11. 2025 12.24
Iz ust si mi vzel.
ODGOVORI
0 0
a res1
12. 11. 2025 12.03
+5
Plačaš eno priporočeno pismo na pošti cca. 3 €. Dostavit jo je pa potrebno 150m stran. Slediš pošiljki in dva dni rabijo za dostavo. Še kaj?!
ODGOVORI
5 0
Sickomania
12. 11. 2025 12.01
+4
Iz nemčije dobim prej paket kot iz pošte slovenije , pa bi mojstri še podalšali 😂
ODGOVORI
5 1
Voly
12. 11. 2025 11.46
+9
Svoje dni smo poštni delavci predlagali, da bi se rok dostave podaljšal z enega na dva dneva, da ne bi bilo treba delati nočnih v poštnih centrih. Takrat so nas vprašali, če z nami ni kaj v redu! Sedaj pa pišeš iz Šiške na Vič in pošta hodi en teden! Kdo je zdaj nor?
ODGOVORI
9 0
peregrinus
12. 11. 2025 11.46
+6
Banda nesposobna, 3 dni za PREDNOSTNO pošto znotraj Slovenije???
ODGOVORI
6 0
Klobasazulu
12. 11. 2025 11.39
+2
edino bojkot si posta zasluzi
ODGOVORI
2 0
