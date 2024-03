Bomo vendarle dobili zakon o kulturnih pravicah pripadnikov nekdanje SFRJ?

Sandra Gazinkovski (Svoboda) je v predstavitvi stališč poslanskih skupin opozorila, da narodi nekdanje SFRJ že skoraj tri desetletja čakajo na zakonodajno pravno ureditev kulturnih pravic, za kar do danes ni bilo politične volje. "Temelj kulturnih pravic je načelo, da lahko vsakdo svobodno izraža pripadnost svojemu narodu, goji ter izraža svojo kulturo, uporablja svoj jezik in pisavo. Kulturne pravice so tako sklop človekovih pravic pripadnikov skupin, ki jih povezujejo skupna vera, narodnost, etična in jezikovna pripadnost," je dejala.

Koalicijski predlog zakona po pojasnilu predlagatelja Mateja Tašnerja Vatovca (Levica) formalizira dve stvari, ki sicer že obstajata, a želijo zakoličiti njun obstoj. Kot je pojasnil, gre za prenos sredstev iz javnega sklada za kulturne dejavnosti, ki so že zdaj zagotovljena za dejavnosti pripadnikov teh narodov, na ministrstvo za kulturo. Prav tako pa po predlogu svet za vprašanja pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ postaja stalno posvetovalno telo vlade. "Gre za majhen korak naprej, majhen simbolni korak k zavezam, ki jih je ta država z osamosvojitvijo z vsemi plebiscitarnimi dokumenti dala tudi kot obljubo vsem tistim, ki so takrat živeli na tem območju," je pojasnil poslanec.

Tudi Tatjana Greif (Levica) je poudarila, da je skrajni čas, da skupno zgodovinsko in kulturno sobivanje "prepoznamo skozi preplet tega našega skupnega sveta in časa, ki ga živimo, brez negativnih predznakov nacionalizma, ksenofobije, predsodkov ali strahov". Kot je dejala, je temeljni cilj zakona vzpostaviti pravno osnovo za uresničitev zavez iz deklaracije o položaju narodnih skupnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji iz leta 2011.

Jonas Žnidaršič (SD) je opomnil, da je Slovenija po osamosvojitvi leta 1991 prevzela odgovornost za varovanje pravic narodnih skupnosti, ki so živele na njenem ozemlju. "Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi si že več kot 20 let neuspešno prizadevajo in se borijo za priznanje statusa manjšin in ureditev kulturnih pravic. V 21. stoletju je končno prišlo do tega, da bomo prenehali z ignoranco in zakonsko uredili kulturne pravice teh narodnih skupnosti," je dejal.

Opozicija: Zakon ni potreben

V poslanski skupini SDS pa po besedah Alenke Jeraj menijo, da zakon ni potreben. "Vsi predstavniki teh narodnih skupnosti namreč že sedaj prejemajo finančna sredstva, da lahko izvajajo svoje kulturne programe prek Javnega sklada za kulturne dejavnosti. Prav tako posvetovalno telo vlade, ki opravlja naloge, povsem primerljive nalogam sveta, predlaganim s tem predlogom zakona, že deluje," je dejala. Dodala je, da je na to opozorila tudi zakonodajno-pravna služba DZ.

Zakona ne podpirajo udi v NSi. Aleksander Reberšek je poudaril našo odgovornost, da ohranimo in spoštujemo, kar so naši predniki v boju za slovenski narod in jezik dosegli. "Žal pa stoletni trud naših prednikov vlada Roberta Goloba uničuje in s tem uničuje tudi naš jezik in našo državo. Za nabiranje poceni političnih točk uničujete našo kulturo, naš jezik in naš narod," je poudaril. Poslanec je spomnil, da so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o predlogu zakona.

V NSi so predlagali dopolnila, s katerimi bi po Reberškovih besedah črtali vse člene, ki so v nasprotju z ustavo. Koalicija pa je vložila predlog dopolnila, s katerim bi med drugim črtali v obravnavi na odboru sprejeto dopolnilo. Gre za določbo, ki ministrstvu za vzgojo in izobraževanje nalaga, da otrokom pripadnikov narodov nekdanje SFRJ omogoči učenje maternega jezika in kulture v osnovnih in srednjih šolah.

DZ naj bi o predlogu predvidoma glasoval v četrtek v okviru glasovanj.