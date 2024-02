Bomo dobili Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja uveljavlja pomoč pri končanja lastnega življenja kot pravico vsakega, da odloča o koncu svojega življenja v skladu s svojimi ideali in prepričanji. "S tem varuje njegovo dostojanstvo, zmanjšuje neželeno trpljenje in odpravlja diskriminiranost tistih, ki brez pomoči drugih svojega življenja ne morejo končati. Zakon z ničemer ne izključuje paliativne oskrbe, temveč jo spodbuja," pravijo avtorji, ki so zakon pripravili pod okriljem združenja za dostojno starost Srebrna nit.

Pojasnil je, da so se ob tem številni nasprotniki zakona angažirali, da bi preprečili zakonodajni postopek. "Ugotovili smo, da je zakon dovolj dobro pripravljen, da lahko odgovori na vse očitke," je zagotovil Pleterski. Pojasnil je, da so tudi strokovni ugovori različnih zdravniških skupin po eni strani slabo branje samega zakona ali pa nerazumevanje, kaj je sama vloga zakona in kaj je vloga podzakonskih aktov. "Vse težave, ki se jim zdi, da se lahko pojavijo, so dobro rešljive v podzakonskih aktih," je zagotovil.

Trije od petih soavtorjev zakona so tako na današnji novinarski konferenci odgovorili na nekaj največjih pomislekov glede predloga zakona. Dddr. Andrej Pleterski je opomnil, da javna diskusija o možnosti pomoči pri prostovoljnem končanju življenja v Sloveniji intenzivno poteka že šest let, a da se je resnično razplamtela pred letom dni, ko so najavili, da bodo začeli zbirati glasove podpore za začetek zakonodajnega postopka.

Kdaj, če ne zdaj?

Eden od zadržkov, ki ga je moč slišati je ta, da čas za sprejetje zakona, zlasti v luči sprejemanja zdravstvenih reform, ni primeren. "Kdaj pa je ta čas, če ni ravno danes ta čas," je poudaril soavtor zakona dr. Dušan Keber.

"V primeru tega zakona gre za interes vseh državljanov, da imajo to pravico ne glede na to, ali jo bodo izkoristili ali ne. In ob tem padajo čisto vsi zadržki, ali je to pravi čas, ali je proti cerkev, ali so proti zdravniki. Tukaj so potrebe državljanov, ki jih je strah morebitnega trpljenja pred smrtjo in ki želijo, da jim država pomaga pri skrajšanju tega trpljenja," je povedal in poudaril, da je zakon treba prejeti čim prej, saj v vmesnem času "na stotine ljudi trpi neznosne muke, ki jih tudi sodobna medicina vključno s paliativno oskrbo, ne more odpraviti".

"Izjave trpečih in umirajočih ljudi, njihovih svojcev in strokovnjakov za paliativno oskrbo pritrjujejo, da v nekaterih primerih tudi najboljša paliativna oskrba ne more olajšati trpljenja. Majhna, a pomembna manjšina ljudi trpi neznosne bolečine v zadnjem obdobju svojega življenja, ki jih oropajo dostojanstva. Zaradi tega mnogi s strahom pričakujejo obdobje pred smrtjo. Pravica do pomoči pri končanju življenja je vir tolažbe in pomiritve ne glede na to, ali jo bodo kdaj izkoristili," pravi Keber.