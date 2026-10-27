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Slovenija

Bomo imeli dovolj energije in koliko bomo zanjo plačevali?

Ljubljana , 27. 10. 2026 07.18 pred 43 minutami 3 min branja 1

Avtor:
POP TV
Električna energija

Ob razpravah o novih elektrarnah in prihodnji oskrbi Slovenije se odpira tudi vprašanje, kaj bodo načrtovane spremembe pomenile za gospodarstvo in gospodinjstva. Kako povezati razvoj domače proizvodnje z zmogljivostmi omrežja in kdo bo financiral potrebne naložbe? O teh vprašanjih bodo na prihajajoči konferenci Platforme Business razpravljali predstavniki države in vodilni slovenskih energetskih družb.

Za podjetje, ki razmišlja o širitvi proizvodnje, je prihodnja oskrba z energijo povezana z načrtovanjem poslovanja. Za gospodinjstvo, ki izbira nov način ogrevanja ali razmišlja o lastni sončni elektrarni, pomeni predvsem razmislek o dolgoročnih stroških. Razprava o energetski prihodnosti se tako dotika zelo konkretnih odločitev, pri katerih je pomembno, kako predvidljive bodo razmere v prihodnjih letih.

Pri iskanju odgovorov se prepletajo različni pogledi. Kolikšen del potreb bi lahko pokrili z domačimi viri in kakšno vlogo bo imel uvoz? Katere naložbe je mogoče izpeljati v krajšem času in katere zahtevajo dolgoročne odločitve? V ozadju teh vprašanj je tudi razmislek o tem, kako načrtovati oskrbo v mednarodnem okolju, v katerem na energetske trge vplivajo politična razmerja in varnostne razmere.

Od novih elektrarn do priključka za uporabnika

Eden od poudarkov evropskih energetskih razprav je usklajevanje novih proizvodnih virov z razvojem infrastrukture. Evropska komisija v svoji strategiji za naložbe v čisto energijo poudarja, da morajo vlaganja v proizvodnjo spremljati tudi posodobitve omrežij. Pri načrtovanju njihovega razvoja izpostavlja prihodnje potrebe uporabnikov in cenovno dostopnost oskrbe.

Za odjemalca se ta razprava lahko začne že pri možnosti priključitve sončne elektrarne ali zagotovitvi dodatne moči za širitev podjetja. Ob novih proizvodnih zmogljivostih se zato postavlja tudi vprašanje, kako učinkovito uporabljati obstoječe omrežje in kje ga bo treba okrepiti.

Del razprave bo namenjen tudi hranilnikom energije in prilagajanju porabe, pa tudi možnostim, ki jih prinaša digitalno upravljanje sistema. Pri tem bo zanimivo predvsem, katere rešitve bi bilo mogoče širše uporabljati v praksi in pod kakšnimi pogoji bi bile dostopne uporabnikom.

Kako na prihodnjo oskrbo gledajo odločevalci?

O slovenskih načrtih in možnostih njihove izvedbe bo tekla beseda na poslovno-medijski konferenci naše medijske hiše Platforme Business, ki bo potekala 2. decembra v Ljubljani. Med gosti bodo minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec, generalni direktor GEN energije Andrej Vizjak, direktor družbe ELES Aleksander Mervar in Uroš Podobnik, novo imenovan generalni direktor HSE, pridružili pa se jim bodo številni drugi domači in tuji predstavniki energetike, gospodarstva ter strokovne javnosti.

Razprave bodo povezale poglede na prihodnjo proizvodnjo energije z vprašanji delovanja celotnega sistema. Med napovedanimi temami so tudi vloga goriv v času geopolitičnih napetosti ter razmerje med cilji razogljičenja in zagotavljanjem zanesljive oskrbe.

Konferenca Platforme Business Energetska prihodnost: globalni izzivi in lokalne rešitve Konferenca bo v sredo, 2. decembra 2026, v hotelu Grand Plaza v Ljubljani. Povezala bo predstavnike energetike in gospodarstva z odločevalci ter strokovno javnostjo, razprave pa bodo namenjene prihodnji oskrbi z energijo, razvoju proizvodnje in omrežij ter možnostim financiranja in izvedbe energetskih naložb. Več o programu in prijavi: https://platforma.si/energetska-prihodnost/

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KOMENTARJI1

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TvojaMamica
27. 10. 2026 08.01
Imamo tako lepo možnost hidro in veternih elektrarn... samo ne. Raje nuklearko, ki nas bo spravila v bankrot...
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