Levica o grožnji z referendumom: Za zakon, ki se tiče nekaj posameznikov, bi porabili milijone

Ministrica za kulturo Asta Vrečko je izpostavila doprinos umetnikov k razvoju družbe in prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem prostoru. Poslance je zato pozvala, da predlog zakona pred Prešernovim dnevom znova podprejo. Prepričana je, da predlog zakona na demokratičen in transparenten način ureja del področja, ki ga trenutno regulira zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, ki je bil spisan leta 1974 in noveliran leta 1990.

V NSi menijo, da delitev denarja posameznim umetnikom "po pomanjkljivih merilih", ne more biti prispevek k razvoju slovenske umetnosti, lahko pa med umetniki vnaša slabo voljo in frustracije. V poslanski skupini bodo zato ponovno glasovali proti predlogu zakona, je pojasnil poslanec NSi Jožef Horvat.

Tatjana Greif (Levica) je opozorila, da je obstoječa zakonska ureditev priznavanja posebnih zaslug na področju umetnosti neustrezna. Prepričana je, da predlog zakona zagotavlja, da bodo postopki zdaj transparentni, merila in pravila ravnanja pa jasno določena, zato ga bodo v Levici ponovno podprli.

Tudi v poslanski skupini Svoboda so kljub vetu DS prepričani, da je sprejetje predloga zakona nujno za odpravo dolgoletnih pomanjkljivosti v sistemski ureditvi tega področja. Andreja Rajbenšu (Svoboda) je razprave opozicije, ki dodatke za izjemne dosežke umetnikov primerjajo z ostalimi pokojninami, označila za populistične in zavajajoče.

Jonas Žnidaršič (SD) je predlog zakona označil za pomemben korak k prepoznavanju izjemnih dosežkov posameznikov, ki so s svojim delom bistveno prispevali h kakovosti in prepoznavnosti slovenske umetnosti. Dodal je, da sicer razumejo pomisleke glede različnih odmernih odstotkov za odmero dodatka, vendar menijo, da je zakonski predlog ustrezen. Napovedal je, da ga bodo v SD zato ponovno podprli.

DZ je zakon decembra sprejel z 49 glasovi za in 25 proti, za ponoven sprejem zakona po vetu DS je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov.

Levica: Simoniti jih je podelil daleč največ v zadnjih 20 letih

Po razpravi se je stranka Levica, ki ji pripada ministrica Vrečko, na grožnje SDS odzvala še v sporočilu za javnost. "Za zakon, ki se tiče nekaj zaslužnih posameznikov, bi porabili milijone javnega denarja za izvedbo referenduma. Referenduma o zakonu, ki ne uvaja nikakršnih novih dodatkov, ampak po desetletjih nepreglednosti uvaja jasne in pravične pogoje za podeljevanje, na podoben način, kot je že leta v veljavi za športne dosežke," so zapisali v Levici.

Spomnili so, da dodatki k pokojninam za umetniške dosežke obstajajo že od leta 1974. "V resnici je Vasko Simoniti tisti, ki jih je podelil daleč največ v zadnjih 20 letih, kot minister v dveh Janševih vladah. Takrat jih podeljevanje ni motilo, pa čeprav ni bilo transparentnih meril, po katerih so dodatke podeljevali. SDS v resnici moti to, da Levica ureja področje kulturnih politik, medtem ko sami s kulturo ne znajo početi nič drugega kot to, da jo izkoriščajo za ideološko obračunavanje," so prepričani.

Poudarili so, da je to že drugi napovedani referendum, s katerim mečejo polena pod noge ministrici Asti Vrečko in Levici. "Prvi referendum smo dobili, tudi tokrat smo prepričani, da javnost ne bo nasedla zavajanjem in lažem desnice. Kajti SDS so vedno polna usta, ko gre za upokojence, a so prav oni tisti, ki so z rezi odmernih odstotkov in drugimi varčevalnimi ukrepi najbolj oškodovali starejše in ogrozili pokojninsko blagajno. Kadarkoli SDS napada, je to zato, da odvrne pozornost od sebe in od škode, ki jo je povzročil nihče drug kot oni sami. Sprememb se najbolj bojijo tisti, ki so sebi udobno postlali," so dodali.