V obdobju, ko je zaradi covida 19 v bolnišnicah 88 bolnikov, ko smo sneli maske in pozabili na virus, je Evropska komisija poslala priporočilo, kako ta čas izkoristiti za priprave na morebitne nove valove. Da nam koronavirus ne bo več krojil življenja, je ena od predvolilnih obljub najverjetnejšega novega predsednika vlade.

"Nikoli več ne bomo dovolili policijske ure, nikoli več ne bomo dovolili otrok z maskami v šolah, ki niso nič pomagale in testiranjem otrok, nikoli več ne smemo dovoliti, da se bo govorilo o obveznem cepljenju samo zato, ker ne bomo našli boljših metod," obljublja Robert Golob. Ob tem sicer pravi tudi, da bo upošteval strokovna mnenja ter da se bo zavzel predvsem za krepitev bolnišničnih kapacitet. "Poskrbeti pa moramo za najranljivejše in to že čez poletje na regijskem nivoju. Za njih moramo najti varne sobe, covid oddelke, dodatne postelje."

Po besedah zmagovalca volitev bo to tudi prioriteta prihodnje vlade. Kaj nas čaka jeseni, si sicer ne upajo napovedati niti mikrobiologi. "Jesen bomo pričakali pripravljeni, kot da nas čaka največji val," pove dr. Miroslav Petrovec. Ocenjuje, da so se kapacitete laboratorijev v zadnjih dveh letih za najmanj desetkrat povečale. "Edina pripravljenost je, da vzdržujemo verjetno do zime. Nemogoče je predvideti, kaj se bo zgodilo. Skrbeti moramo za ustrezno kadrovsko zasedbo in logistiko, ker vedno, ko pride nov val, je lahko problem pomanjkanje reagentov, pripomočkov in tu bomo, če se bo karkoli zgodilo, veliko bolje pripravljeni," še pove.