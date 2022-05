Ozračje se čedalje bolj segreva. V sredo, četrtek in petek bodo temperature po napovedih presegle 25 stopinj, v najtoplejših krajih na vzhodu države bo blizu 30 stopinj. In če napovedi držijo, ledeni možje ne bodo upravičili svojega slovesa. To sicer v zadnjih nekaj letih niti ni tako zelo presenetljivo, saj nas ledeni možje že nekaj časa pogosteje kot s hladom razvajajo s soncem in visokimi temperaturami.