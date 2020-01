Konec tedna nam prav veliko padavin po pričakovanjih ni prinesel, zato se mnogi že sprašujete, če bomo letos sploh dočakali pravo zimo. Možnosti za to se vsaj za zdaj zdijo majhne, kar pomeni, da bodo morebitna obdobja bolj zimskega vremena tudi v prihodnjih tednih le kratkotrajna. Zadnji vremenski izračuni namreč do konca meseca kakšnemu obilnejšemu sneženju niso naklonjeni, podoben vzorec vremena, kot smo ga imeli v januarju, pa naj bi se nadaljeval tudi v februarju.

Oslabljena vremenska fronta, ki je na vreme pri nas vplivala v soboto čez dan in v noči na nedeljo, nam po pričakovanjih prav veliko padavin ni prinesla.Le ponekod je zapadel kakšen centimeter snega, ki pa ga je včerajšnje sonce ob temperaturah krepko nad ničlo seveda tudi že pobralo. Kako zelo mila je letošnja zima, zgovorno priča spodnja karta, ki prikazuje, katera območja prekriva snežna odeja. Kot vidimo, lahko sneg nad večjim delom Evrope v teh dneh najdemo v gorah, po nižinah pa le na skrajnem severu in vzhodu stare celine. Hud mraz imajo na severu Finske in Švedske, kjer so včeraj izmerili celo –36 stopinj Celzija, že nekaj sto kilometrov južneje pa so temperature občutno višje in ponekod presegajo dolgoletno povprečje celo za več kot deset stopinj Celzija.

Pokritost Evrope s snežno odejo FOTO: ZOZ

Pokritost s snežno odejo se tudi v tem tednu ne bo prav veliko spreminjala, saj bo večji del Evrope spet pod vplivom obsežnega in močnega anticiklona. Zračni tlak, preračunan na morski nivo, je ponoči na severu Francije in jugu Anglije presegel 1050 milibarov, kar je blizu rekordnim vrednostim za to območje. Najvišji zračni tlak, do 1048 milibarov, bomo pri nas izmerili v večernih urah, ko se nam bo središče omenjenega anticiklona najbolj približalo. Skupaj z anticiklonom se proti vzhodu in severu stare celine širi tudi topla in suha zračna masa. Pred nami je še en vremensko umirjen teden Danes bo na zahodu delno jasno, proti vzhodu pa bo vse več oblačnosti. Večinoma bo suho, le ponekod na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju lahko pripleše kakšna snežinka. Na Primorskem bo vetrovno z burjo. Njeni najmočnejši sunki bodo na izpostavljenih mestih v Vipavski dolini dosegali hitrost okoli sto kilometrov na uro. Drugod bo vetra precej manj. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 5, na Primorskem pa okoli 10 stopinj Celzija.

Če se odpravljate v gore, vas bodo danes pričakale nizke temperature, ki se bodo tudi popoldne gibale krepko pod ničlo. Na Kredarici, kjer je snežna odeja debela 320 centimetrov, so ob sedmi uri zjutraj izmerili –14 stopinj Celzija, čez dan pa se bo temperatura dvignila na okoli –8 stopinj Celzija. Občutek mraza stopnjuje in bo še naprej stopnjeval okrepljen severni veter, ki v sunkih dosega okoli 70 kilometrov na uro.

Jutri in v sredo bo tu popolnoma drugače, saj bo višine dosegla za ta čas zelo topla in suha zračna masa. Že jutri bo tudi po najvišjih vrhovih kakšno stopinjo nad ničlo, še nekoliko bolj pa se bo ogrelo v noči na sredo. Najtoplejši zrak se bo sicer zadrževal v sredogorju, kjer se bodo temperature približale desetim stopinjam Celzija. Zaradi odsotnosti močnejših vetrov in posledične temperaturne inverzije bodo razmere po nižinah bolj raznolike. Marsikje se bo predvsem zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost. Jutranje temperature bodo kar nizke, okoli –5 stopinj Celzija, dnevne pa se bodo jutri v krajih s soncem gibale okoli 5, v sredo pa tudi nad 10 stopinj Celzija. Povsem drugače bo v krajih z dolgotrajno meglo, predvsem v Pomurju in tudi ponekod v Ljubljanski kotlini, kjer bodo temperature bližje ledišču.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV