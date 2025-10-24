Svetli način
Slovenija

Bomo na volitvah spet priča dvoboju za zmago med Golobom in Janšo?

Ljubljana, 24. 10. 2025 07.16 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Mark Vidrih
Komentarji
101

Po raziskavi Valicona Svoboda manjša zaostanek za SDS. Lahko v štirih mesecih Golob preseneti še s kakšnim predlogom, kot je božičnica? Kako močan igralec na levi bo Vladimir Prebilič, kako močan je Logar na desnici?

Se nam na parlamentarnih volitvah, ki bodo marca, za zmago spet obeta dvoboj med Janezom Janšo in Robertom Golobom? Na to kaže zadnja javnomnenjska raziskava Valicona, po kateri sta si SDS in Gibanje Svoboda vse bliže. Svoboda za SDS zaostaja manj kot tri odstotne točke, vse ostale stranke pa so daleč zadaj.

Bomo na marčevskih parlamentarnih volitvah spet priča dvoboju za zmago med Robertom Golobom in Janezom Janšo?
Glede na to, da nas po včerajšnjem posvetu predsednikov strank do volitev loči samo še slabe štiri mesece, se postavlja tudi vprašanje, kaj sploh lahko še v teh štirih mesecih stori vlada – glede na to, da vse stranke kar tekmujejo s predlogi zakonov, s katerimi bi pridobile simpatije volivcev? Bodo naslednji štirje meseci ključni ali lahko predsednik vlade Golob preseneti še s kakšnim presenečenjem, kot je bila božičnica?

Kakšna so najnovejša razmerja moči?

"Ugotovljam, da je sklep sprejet soglasno. Čestitam novoizvoljenemu predsedniku!" S temi besedami je bila 15. oktobra ustanovljena stranka Prerod, nova stranka na levi sredini. "Naj bo to naš prerod, tako politični kot družbeni," je ustanovitev pospremil njen predsednik Vladimir Prebilič.

Medtem pa je skoraj sočasno Socialne demokrate pretresalo razkritje podrobnosti o psihičnem in fizičnem nasilju, ki naj bi ga nad nekdanjo partnerico izvajal – zdaj že nekdanji – poslanec Jani Prednik.

Pa novi pritiski opozicije vsled premierjevega postopka pred KPK glede domnevnih nedopustnih vplivov na bivšo ministrico Tatjano Bobnar. Da o odstopu ne razmišlja, je včeraj zatrdil Golob. "Ker sem prepričan, da nisem naredil nič narobe in da tudi integritete nisem kršil s tem, ko sem komuniciral z ministrico za notranje zadeve," je dejal.

Volitve pa se nezadržno bližajo: možne datume je po včerajšnjem posvetu s predsedniki petih parlamentarnih strank predstavila predsednica države Nataša Pirc Musar. "Smo zožili na tri možne datume; torej ali 15. ali 22. ali 29. marec," je sporočila.

A ne le datum volitev, ena od osrednjih tem je bila tudi saga z imenovanjem nekaterih ključnih državnih funkcionarjev. "Bi bilo nehigienično, da zdaj s kadrovskimi rešitvami, ki so jih zavlačevali leto ali več, hitijo. Bolje počakati na nov parlament in novo vlado," je prepričan predsednik SDS Janez Janša.

Kako močno pa so dogodki minulih dveh tednov vplivali na javno mnenje državljanov? Kljub temu, da ji je v primerjavi z zadnjim tednom septembra podpora malenkost padla, bi največ glasov še vedno prejela Janševa SDS, sledi Golobova Svoboda, ki ji je podpora v zadnjem mesecu nekoliko narasla. Za 0,7 odstotne točke je podpora padla Socialnim demokratom, več kot odstotno točko so izgubili Logarjevi demokrati, Levici – po drugi strani – pa je podpora nekoliko narasla. 4,4 odstotka volilnih upravičencev bi volilo novo Prebiličevo stranko Prerod, Resnici je podpora padla za približno eno odstotno točko, enako tudi Novi Sloveniji, ki bi jo ta hip volilo le tri odstotke volilnih upravičencev. Se je pa precej povečalo število neopredeljenih volilcev, takšnih je ta hip kar 16,5 odstotka.

Kaj pa če neopredeljene volilce izvzamemo iz vzorca? Parlamentarni prag bi v tem primeru zagotovo prestopilo pet strank: zmago bi s skoraj 26 odstotki slavili v SDS, slabi dve odstotni točki manj glasov bi volilci namenili Gibanju Svoboda. Socialni demokrati bi se približali desetim odstotkom, Levica in Vesna bi jih skupaj zbrali 7,5, dobrih sedem odstotkov volilcev bi izbralo Demokrate. Kaj pa stranke Preporod, Nova Slovenija in Resnica? Upoštevajoč statistično napako, se njihov rezultat nahaja preblizu volilnega praga, da bi se ta trenutek zanesljivo uvrstile v Državni zbor.

V oddaji 24UR ZVEČER so gostili tudi politična analitika Petra Gregorčiča in Igorja Lukšiča. Pogovor z njima si lahko ogledate v videu zgoraj.

volitve Valicon SDS Gibanje svoboda Državni zbor
KOMENTARJI (101)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
S.R. Butale
24. 10. 2025 08.30
Nam je nujno potreben en srečen Tomaž..
ODGOVORI
0 0
proofreader
24. 10. 2025 08.30
+2
Golob marsikaj obljubi in nič ne naredi. Če bo Janša bomo imeli vsi višje plače, ne samo javni sektor.
ODGOVORI
2 0
MasteRbee
24. 10. 2025 08.29
Niti najmanjšega koraka ni bilo storjenega v smeri več pravne države, več zdravstva, boljši javni servis. Posledično nam peša gospodarstvo in izginja kot po tekočem traku javni denar.
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
24. 10. 2025 08.30
No, no, ni čisto tako. Gospodarstvo peša, ker so izvozniki obešeni na švabsko avtoindustrijo, ki pa ima hude težave sama s seboj.
ODGOVORI
0 0
travc
24. 10. 2025 08.28
-1
Dol z obema.
ODGOVORI
0 1
Vera in Bog
24. 10. 2025 08.28
+1
Janša absolutno boljši od tovariša Goloba, ampak njegova kilometrina in povezave s prostozidarji najprej naj to pojasni
ODGOVORI
1 0
Pikopiko
24. 10. 2025 08.27
+3
Golobu pritrjujejo samo še tisti, kateri si obetajo denar. SM v javnem sektorju, NE ZASLUŽIM SI BOŽIČNICE NITI MOJI KOLEGI!
ODGOVORI
3 0
SDS_je_poden
24. 10. 2025 08.29
Sej jo lahko vrneš.
ODGOVORI
0 0
St. Gallen
24. 10. 2025 08.27
+1
5 aprila je Velika noc. Velikonocnica bo?
ODGOVORI
1 0
Vera in Bog
24. 10. 2025 08.26
-1
Noben hvala
ODGOVORI
0 1
osservatore
24. 10. 2025 08.26
+1
Čelavi kaplar ali električni fiasko guru?? Hvala, ne hvala, nobeden.
ODGOVORI
2 1
PoldeVeliki
24. 10. 2025 08.25
+3
Valikon vodi andraž Zorko kateri je dobesedno zaljubljen v Goloba. Na twitterju sploh ne veš ali je on ali Tina Gaber njegova žena.
ODGOVORI
3 0
S.R. Butale
24. 10. 2025 08.25
-1
Golob - Janša, Prebilič - Logar. To so bratje Dalton…
ODGOVORI
0 1
S.R. Butale
24. 10. 2025 08.26
… bližajočih se volitev 2026.
ODGOVORI
0 0
Podlupo
24. 10. 2025 08.25
+2
Mislim, da se bom vrnil nazaj k Janši
ODGOVORI
3 1
Pikopiko
24. 10. 2025 08.25
+2
Zraven ACCETA sedel Čeferin, torej gre vse naprej, vse bo tiho. A veste, da je po moji oceni družina ČEFERIN ena najbolj umazin družinh na področju prava.
ODGOVORI
2 0
bančnik
24. 10. 2025 08.25
-1
Če gre skozi božičnica je zmagovalec znan že decembra👆
ODGOVORI
0 1
Julijann
24. 10. 2025 08.29
Prej pa zaposlenemu vzel cca.2 plači. Znajo ti levi , res znajo naplahtati ljudi.
ODGOVORI
0 0
Gram
24. 10. 2025 08.24
+0
"Krasno" izbiro med strankami imamo volivci, ni kaj. Zraven dodamo še bruseljski režim in smo tu, kjer smo.
ODGOVORI
1 1
jozefStefan
24. 10. 2025 08.24
+1
Moje mnenje. Volitve bodo dobili SDS, ampak ne bodo imeli dobolj za sestavo vlade. Kr nekak gre vse v to smer.
ODGOVORI
1 0
Vakalunga
24. 10. 2025 08.24
+0
Kar Golob naj bo da do konca potonemo in se znebimo, Komunistov, Levičarjev..in rdečih KRUHOBORCEV..Da bankrotiramo in končno razsujemo ta javni sektor in zgradimo državo na novo..
ODGOVORI
2 2
SDS_je_poden
24. 10. 2025 08.25
+1
Ti živiš v iluziji. Haluciniraš. Pojdi to zdravit.
ODGOVORI
1 0
jugalo
24. 10. 2025 08.24
+2
Pa teh ovc nič ne izuči , apsolutno nič… vsako leto dobijo prstek v ritko ali levi od levih ali desni od desnih hahaha jaooo… očitno se bo turneja nadaljevala hahahah tak da, desni spucajte si ritke :) haha
ODGOVORI
2 0
Julijann
24. 10. 2025 08.24
+0
Golob se je izpel! Svoboda bo padla kot je SMC, pa Cerar ni vseeno take neumnosti počel kot jih sedaj Golob.
ODGOVORI
1 1
Bolfenk2
24. 10. 2025 08.24
-3
Škoda, da je Jelenčič že star. Stevanovič in Jelenčič bi morala sodelovati in to bi bila edina boljša rešitev za Slovenijo. Prihodnost EU je lahko samo v populistih in suverenistih, ali pa bo EU razpadla enako kot Juga. Centralizma in avtokracije EU komisije noben narod ne bo dolgo trpel.
ODGOVORI
1 4
petka5
24. 10. 2025 08.27
Lol resitev vidis v populistih??? Dploh razumes kaj pises?
ODGOVORI
0 0
