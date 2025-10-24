Bomo na volitvah spet priča dvoboju za zmago med Golobom in Janšo?

Po raziskavi Valicona Svoboda manjša zaostanek za SDS. Lahko v štirih mesecih Golob preseneti še s kakšnim predlogom, kot je božičnica? Kako močan igralec na levi bo Vladimir Prebilič, kako močan je Logar na desnici?

Se nam na parlamentarnih volitvah, ki bodo marca, za zmago spet obeta dvoboj med Janezom Janšo in Robertom Golobom? Na to kaže zadnja javnomnenjska raziskava Valicona, po kateri sta si SDS in Gibanje Svoboda vse bliže. Svoboda za SDS zaostaja manj kot tri odstotne točke, vse ostale stranke pa so daleč zadaj.

Bomo na marčevskih parlamentarnih volitvah spet priča dvoboju za zmago med Robertom Golobom in Janezom Janšo? FOTO: 24ur.com icon-expand

Glede na to, da nas po včerajšnjem posvetu predsednikov strank do volitev loči samo še slabe štiri mesece, se postavlja tudi vprašanje, kaj sploh lahko še v teh štirih mesecih stori vlada – glede na to, da vse stranke kar tekmujejo s predlogi zakonov, s katerimi bi pridobile simpatije volivcev? Bodo naslednji štirje meseci ključni ali lahko predsednik vlade Golob preseneti še s kakšnim presenečenjem, kot je bila božičnica?

Kakšna so najnovejša razmerja moči?

"Ugotovljam, da je sklep sprejet soglasno. Čestitam novoizvoljenemu predsedniku!" S temi besedami je bila 15. oktobra ustanovljena stranka Prerod, nova stranka na levi sredini. "Naj bo to naš prerod, tako politični kot družbeni," je ustanovitev pospremil njen predsednik Vladimir Prebilič. Medtem pa je skoraj sočasno Socialne demokrate pretresalo razkritje podrobnosti o psihičnem in fizičnem nasilju, ki naj bi ga nad nekdanjo partnerico izvajal – zdaj že nekdanji – poslanec Jani Prednik. Pa novi pritiski opozicije vsled premierjevega postopka pred KPK glede domnevnih nedopustnih vplivov na bivšo ministrico Tatjano Bobnar. Da o odstopu ne razmišlja, je včeraj zatrdil Golob. "Ker sem prepričan, da nisem naredil nič narobe in da tudi integritete nisem kršil s tem, ko sem komuniciral z ministrico za notranje zadeve," je dejal.

Volitve pa se nezadržno bližajo: možne datume je po včerajšnjem posvetu s predsedniki petih parlamentarnih strank predstavila predsednica države Nataša Pirc Musar. "Smo zožili na tri možne datume; torej ali 15. ali 22. ali 29. marec," je sporočila. A ne le datum volitev, ena od osrednjih tem je bila tudi saga z imenovanjem nekaterih ključnih državnih funkcionarjev. "Bi bilo nehigienično, da zdaj s kadrovskimi rešitvami, ki so jih zavlačevali leto ali več, hitijo. Bolje počakati na nov parlament in novo vlado," je prepričan predsednik SDS Janez Janša. Kako močno pa so dogodki minulih dveh tednov vplivali na javno mnenje državljanov? Kljub temu, da ji je v primerjavi z zadnjim tednom septembra podpora malenkost padla, bi največ glasov še vedno prejela Janševa SDS, sledi Golobova Svoboda, ki ji je podpora v zadnjem mesecu nekoliko narasla. Za 0,7 odstotne točke je podpora padla Socialnim demokratom, več kot odstotno točko so izgubili Logarjevi demokrati, Levici – po drugi strani – pa je podpora nekoliko narasla. 4,4 odstotka volilnih upravičencev bi volilo novo Prebiličevo stranko Prerod, Resnici je podpora padla za približno eno odstotno točko, enako tudi Novi Sloveniji, ki bi jo ta hip volilo le tri odstotke volilnih upravičencev. Se je pa precej povečalo število neopredeljenih volilcev, takšnih je ta hip kar 16,5 odstotka. Kaj pa če neopredeljene volilce izvzamemo iz vzorca? Parlamentarni prag bi v tem primeru zagotovo prestopilo pet strank: zmago bi s skoraj 26 odstotki slavili v SDS, slabi dve odstotni točki manj glasov bi volilci namenili Gibanju Svoboda. Socialni demokrati bi se približali desetim odstotkom, Levica in Vesna bi jih skupaj zbrali 7,5, dobrih sedem odstotkov volilcev bi izbralo Demokrate. Kaj pa stranke Preporod, Nova Slovenija in Resnica? Upoštevajoč statistično napako, se njihov rezultat nahaja preblizu volilnega praga, da bi se ta trenutek zanesljivo uvrstile v Državni zbor.