Še eno ozko grlo: za 100 dni zapirajo vipavsko hitro cesto

Tudi današnji dan je bil prometno zelo obremenjen, zlasti z obale proti notranjosti države. Na primorski avtocesti so med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ves dan nastajali zastoji, zaradi del so bili zastoji tudi na posameznih odsekih štajerske avtoceste. V večkilometrski koloni so vozniki stali tudi pred predorom Karavanke.
In od nocoj nas na slovenskih avtocestah in hitrih cestah čaka še eno delovišče. DARS namreč zaradi del okoli 22. ure zapre odsek vipavske hitre ceste (H4) med razcepom Nanos in Vipava proti Novi Gorici. Odsek bo zaprt kar 100 dni, predvidoma do 25. novembra 2025.
V tem času bodo izvedli dela na področju protiveternih ukrepov, ukrepov na objektih ter obnove in preplastitve vozišča.
Promet proti Razdrtemu bo potekal po drugi polovici hitre ceste.
Obvoz za lokalni promet za smer Nova Gorica bo urejen preko semaforiziranega priključka Razdrto na regionalno cesto R2-444/0344 Razdrto – Manče – Vipava (prepovedan bo promet za tovorna vozila mase nad 3,5 t – razen za lokalni promet ), piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra.
Tranzitni promet za smer Italija (Udine/Videm) bo voden preko Mejnega prehoda Fernetiči.
Gre za eno najbolj prometnih cest, saj povezuje Slovenijo z italijansko mejo pri Vrtojbi in Obalo.
Več podrobnosti o zapori lahko preberete na spletni strani Promet.si.
