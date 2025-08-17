Svetli način
Slovenija

Še eno ozko grlo: za 100 dni zapirajo vipavsko hitro cesto

Ljubljana, 17. 08. 2025 21.25 | Posodobljeno pred eno minuto

Tanja Volmut , K.H.
Predvidoma ob 22. uri bo Dars zaprl vipavsko hitro cesto med Nanosom in Vipavo v smeri proti Novi Gorici. Zapora bo trajala kar 100 dni. Obvoz za lokalni promet bo po regionalni cesti med Razdrtim in Vipavo, za tranzitni promet pa preko mejnega prehoda Fernetiči.

Tudi današnji dan je bil prometno zelo obremenjen, zlasti z obale proti notranjosti države. Na primorski avtocesti so med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani ves dan nastajali zastoji, zaradi del so bili zastoji tudi na posameznih odsekih štajerske avtoceste. V večkilometrski koloni so vozniki stali tudi pred predorom Karavanke.

In od nocoj nas na slovenskih avtocestah in hitrih cestah čaka še eno delovišče. DARS namreč zaradi del okoli 22. ure zapre odsek vipavske hitre ceste (H4) med razcepom Nanos in Vipava proti Novi Gorici. Odsek bo zaprt kar 100 dni, predvidoma do 25. novembra 2025.

V tem času bodo izvedli dela na področju protiveternih ukrepov, ukrepov na objektih ter obnove in preplastitve vozišča.

Vipavska hitra cesta
Vipavska hitra cesta FOTO: Dars

Promet proti Razdrtemu bo potekal po drugi polovici hitre ceste.

Obvoz za lokalni promet za smer Nova Gorica bo urejen preko semaforiziranega priključka Razdrto na regionalno cesto R2-444/0344 Razdrto – Manče – Vipava (prepovedan bo promet za tovorna vozila mase nad 3,5 t – razen za lokalni promet ), piše na spletni strani Prometno-informacijskega centra.

Tranzitni promet za smer Italija (Udine/Videm) bo voden preko Mejnega prehoda Fernetiči. 

Gre za eno najbolj prometnih cest, saj povezuje Slovenijo z italijansko mejo pri Vrtojbi in Obalo. 

Več podrobnosti o zapori lahko preberete na spletni strani Promet.si.

Naslednji članek

Na Rogli spet omamno dišalo po pohorskem loncu

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
c00kies
17. 08. 2025 21.57
-1
Tisti, ki še kupujete vinjete, ste milo rečeno osli na kvadrat. Samo povem.
ODGOVORI
0 1
oberkreiner
17. 08. 2025 21.53
Zaračunavati bi morali parkirnino in ne cestnino...
ODGOVORI
0 0
orthodox rs
17. 08. 2025 21.51
DARS bi moral koncati kot sns v Srb.
ODGOVORI
0 0
Gagg
17. 08. 2025 21.48
+2
Genocid Darsa nad Slovenskimi vozniki.
ODGOVORI
2 0
tron3
17. 08. 2025 21.44
+3
Brata Ribič bosta na polno izkoristila Dars za svoje žepe!!!
ODGOVORI
3 0
tron3
17. 08. 2025 21.49
+3
In jasno šivilja!!!!
ODGOVORI
3 0
orthodox rs
17. 08. 2025 21.52
Šivilja nas je razparala v Bruslju, sedaj samo krpa im trpa....
ODGOVORI
0 0
medŠihtom
17. 08. 2025 21.44
slovenćki to je za vas samo dobro. cest ne rabite ker se samo tujci po njih vozijo, sedaj imate 100 dni razloga za slavje, ko imate samo lokalne ceste, vaš raj, vašo obljubljeno deželo. plešite !
ODGOVORI
0 0
proofreader
17. 08. 2025 21.40
+2
Hvala, Robi. Hvala, Alenka. Strokovnjaki so menda vse dobro premislili, da ne bo zastojev.
ODGOVORI
2 0
proofreader
17. 08. 2025 21.39
+3
Musar se ne sekira, ker bo šla s helikopterjem.
ODGOVORI
3 0
?eso
17. 08. 2025 21.37
Hm, če bi "odgovorni" "vedeli" že leta nazaj, koliko denarja bi nam davkoplačevalcem bilo prihranjeno ? In kilometri in nafta in benzin in EURI"?
ODGOVORI
0 0
