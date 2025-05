Bomo na volitvah res odločali le med dvema – Janšo in Golobom?

Tik pred tretjo obletnico imenovanja Golobove vlade koalicijski partnerji skoraj v en glas ponavljajo, da bodo mandat pripeljali do konca – v političnem sožitju. Napovedujejo pa tudi, da bi lahko v tej sestavi nadaljevali tudi naslednji mandat. Ali se bodo volivke in volivci na naslednjih državnozborskih volitvah res odločali le med dvema poloma, kot pravi premier Robert Golob? Se bo koalicijski trojček zadnje leto mandata lahko vzdržal medsebojnega napadanja? V oddaji 24UR ZVEČER smo gostili vodji poslanskih skupin Gibanja svoboda Natašo Avšič Bogovič in SDS Jelko Godec.