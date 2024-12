Bomo nekatere podatke o delu beležili le še tedensko namesto dnevno?

Najbolj problematičen je sicer člen zakona, ki od lanskega novembra predvideva dnevno vpisovanje časa prihoda in odhoda delavca z dela; izrabe in obsega izrabe odmora med delovnim časom; ob tem pa še opravljenih ur v drugih posebnih pogojih dela ter v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času, da je razvidno, ali gre denimo za izmensko ali nočno delo.

Minister za delo Luka Mesec je spremembe zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti napovedal že ob uveljavitvi zadnje novele novembra lani. Tedaj je namreč med delodajalci završalo, da so novosti neživljenjske. Socialni partnerji so po tistem skušali nesoglasja zgladiti že večkrat, v zadnjem obdobju tudi v okviru posebnega odbora ESS.

Tudi o novem režimu delovanju Teša in o osebni asistenci

Na mizi socialnih partnerjev bo danes tudi predlog zakona o prehodnem financiranju pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga, po katerem bo Termoelektrarna Šoštanj (Teš) od začetka leta 2025 do 30. aprila 2027 v zameno za državno nadomestilo v skupni višini skoraj 324 milijonov evrov opravljala gospodarsko javno službo zagotavljanja toplote za Šaleško dolino.

Prav tako bo imel ESS pred seboj predlog zakona o osebni asistenci. Besedilo je bilo vključeno že v predlog dnevnega reda za novembrsko sejo, vendar ga je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti umaknilo. Napovedalo je namreč, da bo izvedlo še en krog pogovorov z invalidskimi organizacijami. Te so izrazile nasprotovanje uvajanju medicinskega modela v zakon, saj je po njihovem opozorilu zastarel.

Poleg tega bodo na današnji seji obravnavali predloge novel zakonov o socialnem varstvu, o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti. Prvi predlog določa supervizijo za zaposlene, ki izvajajo naloge po zakonu in javna pooblastila. Drugi predlog pa črta določbo o povečanju otroškega dodatka za 20 odstotkov, če otrok, mlajši od štirih let, ne obiskuje vrtca.