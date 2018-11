Bomo o dogovoru o migracijah odločali na referendumu?

Zunanji minister Miro Cerar je na izredni seji znova poudaril, da vlada enotno podpira dogovor ZN o migracijah. Opozicija temu nasprotuje, češ da dogovor enači zakonite in nezakonite migracije. Janša zato napoveduje, da bo vložil zahtevo za referendum. Seja državnega zbora je bila prekinjena, ker je poslanec Möderndorfer po mnenju podpredsednika DZ zaničeval poslanca Grimsa, ko ga je označil za Princa teme.

Krešenjem mnenj okoli Zakona o migracijah ni videti konca. FOTO: Thinkstock

Zunanji minister Miro Cerar je na današnji izredni seji DZ znova poudaril, da vlada enotno podpira dogovor Združenih narodov o migracijah. Janez Janša (SDS) pa je medtem v imenu predlagatelja seje od vlade zahteval, da se umakne iz dogovora ZN, ker da enači zakonite in nezakonite migracije. Kot je še poudaril predsednik največje opozicijske stranke, je v dogovoru tako člen, ki zagotavlja suverenost držav, pa tudi člen, ki enači zakonite in nezakonite migracije. Pojem nezakonitih migracij po njegovih besedah sploh ni omenjen. V tem dokumentu je jasen namen, da se pravica do migracije naredi za človekovo pravico, je še poudaril predsednik SDS na seji o dogovoru ZN, ki so jo zahtevali skupaj z NSi in SNS. Tudi Jernej Vrtovec (NSi) je povedal, da je v besedilu "zabrisana razlika med ilegalnimi in legalnimi migranti". Piše, da so migracije temelj blaginje, pri čemer pa ne navaja nobene raziskave, ki bi to utemeljevala, je dejal. Migracije lahko po Vrtovčevih besedah prinašajo koristi, a ne vedno in povsod. Lahko prinašajo tudi varnostna in gospodarska tveganja. Izpostavil je še, da dogovor ne vsebuje akcijskega načrta za odpravljanje vzrokov migracij v izvornih državah. Janša je tudi poudaril, da je bil postopek potrjevanja tega dokumenta protiustaven in protizakonit. Vlada je po njegovih besedah dokument podprla, ne da bi o tem potekala kakšna politična ali pravna razprava. Izpostavil je še, da ima ta"akt lažen naslov, saj ne gre za globalni dogovor". Če katerakoli stalna članica Varnostnega sveta ZN ne sodeluje v nekem dogovoru, potem to ni globalni dogovor, je poudaril Janša. Cerar oster do opozicije: Ljudi strašite z zavajanjem, številnimi neresnicami in namenskimi lažmi Zunanji minister Cerar je medtem v imenu vlade poudaril, da je ključno, da Slovenija s pristopom k temu dogovoru ostaja v skupini več kot 150 držav, "da bomo skupaj urejali tisto, česar ne more nobena država urejati sama, to so množične migracije in nezakonite migracije". Evropa želi ohranjati svoje vrednote, med katerimi je tudi varnost, je poudaril. Zagovornice dogovora ZN so tiste države, ki za temi vrednotami stojijo. To je glavnina jedrnega dela EU in tudi druge države, kot sta Švica in Sveti sedež, je dodal minister. Zavrnil je navedbe opozicijskih poslancev, da dogovor ZN ne ločuje med migranti in begunci, da vzpostavlja novo kategorijo migrantov in pravico do migriranja kot človekovo pravico. Država ohranja suverenost pri določanju svoje migracijske politike, je izpostavil. Dogovor medtem jasno opredeljuje vračanje nezakonitih migrantov v države izvora, za katere po Cerarjevih besedah prinaša tudi dodatne obveznosti. Naslavlja tudi vzroke za migracije v teh državah.

Cerar je ostro napadel opozicijske stranke, češ da s svojimi neresnicami namenoma zavajajo in strašijo ljudi. FOTO: AP

Izpostavil je še, da je bil postopek sprejemanja v skladu s pravili in ustaljeno prakso, kar je ugotovila tudi zakonodajno-pravna služba DZ. "Gre za politični dokument, ki ni pravno zavezujoč. Je pa politično zavezujoč," je poudaril minister. V izjavi za novinarje je Cerar ostro kritiziral opozicijo, da "straši ljudi z zavajanjem, številnimi neresnicami in namenskimi lažmi", da bi pridobivala politične točke. "V Sloveniji imamo nekaj sto beguncev. Naše meje so nadzirane. Slovenija je varna država in zato, da bomo lahko varni, sodelujemo s sosednjimi in drugimi državami v svetu, da bomo lahko tiste, ki res ilegalno skušajo priti v Slovenijo, še naprej učinkovito zaustavljali in jih vračali v države izvora," je dejal zunanji minister. Janša vladi očita: Druge možnosti, kot da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum, nam niste pustili Predsednik SDS Janez Janša je napovedal tudi vložitev zahteve za posvetovalni referendum o dogovoru. Poslanci koalicijskih strank in Levice pa so izrekli podporo dogovoru. Branko Grims je v predstavitvi stališča poslanske skupine SDS poudaril, da ima globalni dogovor ZN o varnih, zakonitih in urejenih migracijah zavajajoč naslov. Po njegovem mnenju je sporen tudi postopek sprejemanja tega dokumenta v Sloveniji, ki da je doslej potekal za hrbtom ljudi. Dejal je, da je postopek protizakonit in protiustaven. Predsednik največje opozicijske stranke Janša je glede tega poudaril, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament in nato vlada, ne pa da je parlament o tem razpravljal kot zadnji. "Tako nam niste pustili druge možnosti, kot da vložimo zahtevo za posvetovalni referendum," je povedal.

Predsednik SDS Janez Janša vladi očita, da bi moral o dogovoru najprej razpravljati parlament. FOTO: POP TV

Matej Tonin iz opozicijske NSi pa je poudaril, da trditve, da je dogovor neobvezujoč, ne držijo. "Če je nezavezujoč, potem ga ne potrebujemo, ampak mi mislimo, da na dolgi rok bo ta dokument zavezujoč," je izpostavil. Dogovor je treba po njegovih besedah treba postaviti v kontekst, da sosednje države odstopajo od njega. Če bo Slovenija v danem kontekstu ta dogovor podpirala, lahko številni migranti – kot je dejal, jih je več tisoč na balkanski poti – to razumejo kot povabilo, da so dobrodošli v Slovenijo. "Prepričan sem, da takšnega pritiska Slovenija na dolgi rok ne bo zdržala," je dejal. Po mnenju predsednika opozicijske SNS Zmaga Jelinčiča pa gre pri dogovoru za "izdajo slovenskega naroda". Po njegovih besedah se bodo lahko migranti"prosto gibali povsod in imeli večje pravice kot 250.000 Slovencev in Slovenk in naših državljanov, ki živijo pod pragom revščine," je dejal v svojem govoru, ki je na mestih močno razburil poslance levega dela parlamenta. Jani Möderndorfer (SMC) je Jelinčičev nastop označil za nesramnega in zaničujočega ter izrazil pričakovanje, da bodo predsednik in podpredsedniki DZ takšen govor v prihodnje ustavili in poslanca opozorili. Stališče poslanske skupine SMC je sicer predstavilBranislav Rajić, ki je poudaril, da je treba migracijske procese urediti na globalni ravni. Dogovor bo uredil pravni status migrantov, zaščitil ranljive skupine žensk in otrok in poudaril spoštovanje človekovih pravic. "Gre za dokument, ki za Slovenijo ne prinaša novih obveznosti, temveč temelji na že obstoječih mednarodno pravnih instrumentih," je poudaril in dodal, da dogovor ne izenačuje migrantov z begunci in ni v nasprotju z mednarodnim in evropskim pravom. Robert Pavšič iz LMŠ je poudaril, da dogovor ZN zajema ugotovitev, da so migracije dejstvo, da so tu in da niso le težava ciljnih držav. Nobenega zagotovila ni, da bodo migrantska vprašanja s tem sporazumom rešena. Lahko bi govorili o tem, da je sporazum nezavezujoč. Lahko bi govorili o tem, da je v vsaki državi v sporazumu eksplicitno zagotovljena suverenost pri migrantski politiki. Lahko bi govorili o pozivu, da je treba migrantske tokove obravnavati predvsem v izvornih državah in kasneje v tranzicijskih ter ciljnih, je opisal Pavšič. Milan Brglez (SD) je medtem poudaril, da dogovor ločuje ter različno obravnava begunce in različne kategorije migrantov. Slovenija s sodelovanjem pri globalnem dogovoru ter njegovem izvajanju ohranja vse svoje suverene pravice in bo begunce, migrante ter ostale tujce obravnavala v skladu z našo ustavo, našimi zakoni in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo našo državo, je zatrdil. Da gre za prvi mednarodni odgovor o upravljanju migracij, ki se zavzema za boljše sodelovanje med državami pri obravnavanju migracij, pa je izpostavila Maša Kociper (SAB). Dodala je, da ves čas potekajo tudi številne aktivnosti Evropske unije na področju ureditev razmer na tem delu sveta."Nikakor se ne morem strinjati s tistimi, ki menijo, da razvojna pomoč tem državam ni pomembna. Treba je tem ljudem pomagati, da vzpostavijo pogoje in infrastrukturo, ki bo tudi njim omogočila gospodarsko rast, normalno življenje in zaposlitve," je poudarila poslanka koalicijske stranke. Ivan Hršak (DeSUS) je izpostavil, da upravljanje z migracijami predstavlja pomembno sestavino pri zagotavljanju varnosti tako v Sloveniji kot v svetu. Z odmikom od dogovora ZN bi se umaknili od iskanja rešitev na mednarodnem nivoju, umaknili bi se preprečevanju ilegalnih migracij in sodelovanju v boju s tihotapci ter pomoči najbolj ranljivim skupinam. Trditve opozicije, da dokument uvaja cenzuro, jemlje suverenosti državam in zahteva spremembe ustavne ureditve so medtem po mnenju poslanca Levice Mateja T. Vatovca "sredstva propagande". "V Levici vidimo njegovo največjo pomanjkljivost ravno v tem, da ni zavezujoč. Glede na to, da je glavni problem zadnjih let vsesplošna odsotnost solidarnosti, še posebej znotraj EU dvomimo, da se bo situacija izboljšala zaradi odgovora, ki nikogar ne zavezuje," je dejal. Protestirali proti dogovoru in Šarčevi vladi Sejo državnega zbora, posvečeno globalnemu dogovoru Združenih narodov o migracijah, je spremljal tudi protest proti temu dogovoru. Protesta pred stavbo parlamenta se je udeležilo okoli 200 ljudi, v ospredju so držali napis Slovenijo Slovencem 2018. Na transparentih je bilo opaziti napise, s katerimi so pozivali odgovorne oziroma vlado, naj globalnega dogovora ne podpre. Zaslediti je bilo tudi zahtevo po prevodu besedila v slovenski jezik. Ministrstvo za zunanje zadeve (MZZ) je nekoliko kasneje na svoji spletni strani objavilo dokument v slovenščini, pripenjamo ga spodaj.

Sejo v parlamentu so spremljali protesti. FOTO: 24ur.com