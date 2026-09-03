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Slovenija

Bomo obrnili trend na področju branja?

Ljubljana, 03. 09. 2026 19.15 pred 22 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Leja Hrovat
Otrok bere knjigo

Branje na recept. Nacionalna pobuda, s katero želijo predvsem starejše spodbuditi, da knjiga postane del vsakdana že pri najmlajših. Nekaj manj kot polovica ljudi v Sloveniji leta 2024 ni prebrala niti ene knjige, ki ne bi bila povezana s službenimi ali šolskimi obveznostmi. Tudi pri otrocih so zasloni povozili knjige. In kaj zdaj? Kako bomo ta trend obrnili?

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KOMENTARJI1

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optimist11
03. 09. 2026 20.37
Mislim, da se vlada zaveda tega problema in je tudi hitro reagirala. Ustavo prvošolčkom.
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