Bomo obrnili trend na področju branja?

Branje na recept. Nacionalna pobuda, s katero želijo predvsem starejše spodbuditi, da knjiga postane del vsakdana že pri najmlajših. Nekaj manj kot polovica ljudi v Sloveniji leta 2024 ni prebrala niti ene knjige, ki ne bi bila povezana s službenimi ali šolskimi obveznostmi. Tudi pri otrocih so zasloni povozili knjige. In kaj zdaj? Kako bomo ta trend obrnili?