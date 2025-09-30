Bomo po cesti Škofije–Koper kmalu vozili brez vinjete?

Z ukinitvijo vinjet bi bili prihodki Darsa nižji za tri milijone evrov na leto.

Poslanci SDS so v zakonodajni postopek vložili predlog za dopolnitev Zakona o cestninjenju, s katerim bi odsek hitre ceste H5 med Škofijami in Koprom do uvoza v predor Markovec izločili iz sistema cestninjenja.

"Cestninjenje na kratkem, približno šestkilometrskem odseku spodbuja izogibanje vinjeti in preusmerja promet na občinske ceste skozi gosto naseljena območja Kopra, kar zmanjšuje varnost, zlasti za pešce in kolesarje," so zapisali v obrazložitvi. "Povečan tranzit po lokalnih ulicah pomeni več hrupa, emisij in obrabe občinske infrastrukture," so dodali, nazadnje pa spomnili, da ima odsek izrazito lokalno in regionalno funkcijo, saj hkrati predstavlja mestno obvoznico in dostop do Luke Koper. "Zaračunavanje vinjete za vsakodnevne nujne poti prebivalcev in delavcev predstavlja nesorazmerno obremenitev," so prepričani.

Da SDS podpira ukinitev vinjet na omenjenem odseku, je sicer že v sredini razpravi v državnem zboru poudaril njihov poslanec Danijel Krivec. Kritičen je bil do argumenta infrastrukturnega ministrstva, da za izvzetje omenjene hitre ceste ni pravne podlage. "Zakaj pa sedimo v državnem zboru, če ne zato, da zakon spremenimo, če je sprememba strokovno utemeljena," je izpostavil.

Razpravo je sprožila pobuda poslanke SD Meire Hot, ki si že več kot leto dni prizadeva za ukinitev vinjet na cesti med Škofijami in Koprom, julija pa sta s poslancem italijanske narodnosti Felicejem Zizo pobudi dodala še 8000 podpisov podpore. Hotova je v sredo v državnem zboru ponovno izpostavila, da cestninjenje na omenjeni cesti povzroča prometne zastoje, gospodarsko škodo in slabšo kakovost življenja.

Odprava vinjet bi imela po njeni oceni zanemarljiv finančni odliv, prinesla pa bi neposredne in takojšnje koristi za lokalno prebivalstvo ter za gospodarstvo. "Odprava cestninjenja nikakor ne bi ogrozila finančne stabilnosti družbe Dars. V letu 2024 je ustvarila 153 milijonov evrov čistega dobička in naloga Darsa ni zgolj upravljanje cestninjenja, ampak zagotavljanje varne in pretočne prometne povezave," je bila jasna.

Podobno oceno upada prihodkov so podali tudi v SDS: "Prihodki Darsa iz naslova vinjet bi bili zaradi izvzema nižji za približno tri milijone evrov letno, kar predstavlja sorazmerno majhen delež glede na celotne prihodke iz vinjet in izkazane dobičke v zadnjih letih.