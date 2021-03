Bomo po končanem lockdownu še lahko smučali?

Smuka je kljub pomladnim temperaturam še vedno možna na kar nekaj slovenskih smučiščih, med drugim tudi na Krvavcu, kjer zaradi ustavljanja javnega življenja lahko sicer smučate le še jutri. A kljub splošnemu zapiranju bodo tam ministru za infrastrukturo Jerneju Vatovcu predlagali odprtje smučišč še pred 12. aprilom, da sezono podaljšajo vsaj še za kak teden.

"Pozvali ga bomo, naj v naslednjem tednu vendarle preuči, ali je še potreben ta ukrep za smučišča, ki so po mojem mnenju zdravo okolje in ne okolje, kjer bi se virus širil," pove direktor RTC Krvavec Janez Janša. In če bodo razmere in vlada smučarjem naklonjeni, na Krvavcu ob morebitnem ponovnem odprtju javnega življenja uživanje obljubljajo vse do prvomajskih počitnic.