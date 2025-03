Bomo po novi pokojninski reformi morali delati dlje?

Bomo po novi pokojninski reformi, ki jo namerava vlada sprejeti prihodnji mesec, morali delati dlje? Premier Golob je napovedal, da delovne dobe ne bodo podaljševali in da ta ostaja 40 let. Pa je to sploh mogoče? Kot je znano, se bo zagotovo spremenil kriterij za starostno upokojitev, ki trenutno znaša 60 let oziroma 65 za tiste, ki imajo vsaj 15 let delovne dobe. Socialni partnerji v strogi tajnosti pravkar usklajujejo še zadnje podrobnosti, ki bodo predvidoma znane do konca tega tedna.

Za pridobitev pravice do starostne upokojitve morata biti izpolnjena dva pogoja in tako bo ostalo tudi po reformi. Prvi pogoj je doseženih 40 let dela, drugi predpisana starost 60 let. Kar pomeni, da tisti, ki so se zaposlili pri 18 ali celo prej, 40 let dela dosežejo še preden dopolnijo 60 let. Ker torej nimajo izpolnjenih obeh pogojev, morajo delati še dodatni dve leti. Za vsako dodatno leto sicer prejmejo tako imenovan bonusni odmerni odstotek, ki trenutno znaša 1,36 odstotka na leto. Starostno mejo pa lahko znižajo na račun otroka ali služenja vojske, a največ na 56 oziroma 58 let.

Pokojnina FOTO: Shutterstock icon-expand

In vse to bo veljalo tudi po reformi. Le da bo starostna meja za dve leti višja in bo znašala 62 oziroma 67 let. Dvigovala se bo postopoma do leta 2035, in sicer vsako leto za tri mesece. Tisti, ki se bodo zaposlili pri 18, bodo tako še vedno morali delati 42 let. Ko bodo stari 60, pa bodo lahko uveljavili znižanje starostne meje zaradi dela pred 20. letom starosti. Zanje bo višji tudi odmerni odstotek. Vsako leto bodo prejeli dodatne tri odstotke. Še vedno pa to pomeni, da bodo tisti, ki se bodo zaposlovali najhitreje, morali delati več kot 40 let.