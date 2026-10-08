Ponovno kajenje v zaprtih prostorih? Stroka na nogah

Vsi se še kako dobro spomnimo prizorov, ko je bilo kajenje v lokalih, restavracijah, in drugod dovoljeno. 19 let pozneje naključni mimoidoči sprememb ne podpirajo.

Ena od sogovornic je povedala, da se spomne časov, ko je bilo v pisarnah zakajeno in neprijetno, ko si prišel domov, pa si še vedno smrdel. "Smrdijo obleke, okolica smrdi, če si v lokalu se zažre v zid in zavese. Postane rumeno, smrdi, to ni fajn. Lepo greš ven na prosto, enga prižgeš," je komentiral eden od mimoidočih. Drugemu pa se ukrep zdi popolnoma nesmiseln.

V osnutku zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo, je poleg izvzete prepovedi kajenja v zaprtih prostorih izvzeta tudi prepoved kajenja na šolskih igriščih, v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb. Izpustili so tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Zdravniša stroka pa je ob morebitnem rahljanju jasna: to bi bil velik korak nazaj.

Specialist interne medicine in pnevmologije izr. prof. dr. Matjaž Fležar iz Klinike Golnik pravi, da je z raziskavami jasno dokazano, da ženske, ki so v pasivnem okolju kajenja, imajo otroke z manjšo porodno težo, ki večkrat zbolevajo za astmo, respiratornimi infekti. "V zadnjih letih vemo, da se jim pljuča ne razvijejo do take kapacitete kot nekoč," je še dodal.

Kajenje ne povzroča samo pljučnega raka, temveč tudi raka prebavil, grla, ledvic ter kardiovaskularne bolezni. 50 odstotkov bolnikov, ki kadi ne doseže pričakovane življenjske dobe. Fležar meni, da ni zdravnika, ki bi podpiral kajenje. To se mu zdi nečloveško, nehumano in napačno. "Kajenje je škodljivo," jasno zaključi.

NIJZ je letos februarja izvedel skrite nakupe alkohola in nikotinskih izdelkov. V skoraj vsakem drugem poskusu so mladoletniki uspeli kupiti cigarete in druge nikotinske izdelke, pogosto brez preverjanja osebnega dokumenta.

"Z lahkoto. Bolj, kot si vi mislite," je za Inšpektorja v oddaji 24UR maja 2025 komentiral anonimni mladoletnik.

Pri rahljanju prepovedi kajenja naj imajo odločevalci v mislih, da kadijo tudi že zelo mladi ljudje, ki bodo svoje zdravje potrebovali tudi čez pol stoletja, opozarja stroka.