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Slovenija

Ponovno kajenje v zaprtih prostorih? Stroka na nogah

Ljubljana, 08. 10. 2026 20.35 pred 36 minutami 2 min branja 6

Avtor:
Barbara Bašić
Kajenje znotraj

Morebitni umik prepovedi kajenja v zaprtih javnih prostorih je stroko dvignil na noge. Nepredstavljivo je, da bi o tem sploh razmišljali, pravijo, ukrep namreč deluje, saj se je število kadilcev zmanjšalo. Največjo ceno bi plačali mladi, opozarjajo pulmologi. Prav stroge prepovedi kajenja so namreč prispevale k temu, da je danes pljučnega raka manj kot pred leti.

Vsi se še kako dobro spomnimo prizorov, ko je bilo kajenje v lokalih, restavracijah, in drugod dovoljeno. 19 let pozneje naključni mimoidoči sprememb ne podpirajo.

Ena od sogovornic je povedala, da se spomne časov, ko je bilo v pisarnah zakajeno in neprijetno, ko si prišel domov, pa si še vedno smrdel. "Smrdijo obleke, okolica smrdi, če si v lokalu se zažre v zid in zavese. Postane rumeno, smrdi, to ni fajn. Lepo greš ven na prosto, enga prižgeš," je komentiral eden od mimoidočih. Drugemu pa se ukrep zdi popolnoma nesmiseln.

V osnutku zakona, ki ga je pripravilo ministrstvo, je poleg izvzete prepovedi kajenja v zaprtih prostorih izvzeta tudi prepoved kajenja na šolskih igriščih, v vozilih ob navzočnosti mladoletnih oseb. Izpustili so tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah. Zdravniša stroka pa je ob morebitnem rahljanju jasna: to bi bil velik korak nazaj.

Specialist interne medicine in pnevmologije izr. prof. dr. Matjaž Fležar iz Klinike Golnik pravi, da je z raziskavami jasno dokazano, da ženske, ki so v pasivnem okolju kajenja, imajo otroke z manjšo porodno težo, ki večkrat zbolevajo za astmo, respiratornimi infekti. "V zadnjih letih vemo, da se jim pljuča ne razvijejo do take kapacitete kot nekoč," je še dodal. 

Kajenje ne povzroča samo pljučnega raka, temveč tudi raka prebavil, grla, ledvic ter kardiovaskularne bolezni. 50 odstotkov bolnikov, ki kadi ne doseže pričakovane življenjske dobe. Fležar meni, da ni zdravnika, ki bi podpiral kajenje. To se mu zdi nečloveško, nehumano in napačno. "Kajenje je škodljivo," jasno zaključi.

NIJZ je letos februarja izvedel skrite nakupe alkohola in nikotinskih izdelkov. V skoraj vsakem drugem poskusu so mladoletniki uspeli kupiti cigarete in druge nikotinske izdelke, pogosto brez preverjanja osebnega dokumenta. 

"Z lahkoto. Bolj, kot si vi mislite," je za Inšpektorja v oddaji 24UR maja 2025 komentiral anonimni mladoletnik. 

Pri rahljanju prepovedi kajenja naj imajo odločevalci v mislih, da kadijo tudi že zelo mladi ljudje, ki bodo svoje zdravje potrebovali tudi čez pol stoletja, opozarja stroka. 

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kajenje zaprti prostori stroka

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KOMENTARJI6

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jozefStefan
08. 10. 2026 21.11
Iz te moke ne bo kruha.
Odgovori
0 0
Ronja razbojniška h?i
08. 10. 2026 21.06
Posebej pozivam pediatre, psihiatre in onkologe - da njihova združenja podajo mnenje o tem, kako bo ta zakonodajna sprememba vplivala na duševno in fizično zdravje ljudi.
Odgovori
0 0
waga7
08. 10. 2026 21.05
Vlada, s takimi boste pa opleli za vse čase
Odgovori
+1
1 0
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
08. 10. 2026 21.01
Tale sprevrzena populisticna politika skrajne desnice nas vlece nazaj v srednji vek.
Odgovori
+1
1 0
zmerni pesimist
08. 10. 2026 20.53
Hrana in cigaret
Odgovori
+1
1 0
zrela hruška
08. 10. 2026 20.46
vas bo zrihtal janez kaj pa ste ga volili ne izvolili. 😁😅
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
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