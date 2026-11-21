V kateri biološki starosti je telo posameznika, ugotavljajo v kliniki za dolgoživost. Znanost je namreč pokazala, da imata okolje in življenjski slog večji vpliv na naše telo kot pa naša genetika.

"Osemdeset odstotkov dejavnikov oziroma bolezni je, bom rekla, odvisnih od tega, kar mi s seboj delamo oziroma v kakšnem okolju živimo," je pojasnila specialistka kardiologije in vaskularne medicine ter vodja Carpe Diem Longevity klinike, Mirjana Sredojević.

Zato pacientu opravijo obsežno diagnostiko. Da pridejo do informacij, kje se dogajajo odkloni, ki bi lahko vodili v kronične bolezni. Staranje bi se dalo upočasniti, dodaja, in to v kliniki tudi počnejo.

Sledijo zdravljenja, terapije in načrt za dolgo in zdravo življenje. Pričakovana življenjska doba je sicer pri nas 85 let, najdaljša dokumentirana na svetu pa 122 let. Bomo to premagali in živeli še dlje – denimo 150 let?

Zdravnica Sredojević je prepričana, da bomo. "Jaz sem prepričana, da bomo in da bo to tudi visoko kvalitetno življenje. Zato, ker z vsem napredkom tehnologije medicine, ki se zdaj odvija, nam bo to omogočeno."

In po njenem mnenju že zelo kmalu.